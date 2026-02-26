Hable con elPrograma

Gasolina volverá a bajar en marzo: Gobierno analiza disminución de $500

Con esto, el galón promedio de gasolina en el país quedaría en $ 15.000.

Tras una disminución de $500 en la gasolina en febrero, el Gobierno seguirá haciendo descensos en marzo. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguraron a esta emisora que analizan volver a bajar en $500 la gasolina para este mes.

Este viernes el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas se reunirán para llegar a una decisión.

Así las cosas, el precio promedio de la gasolina quedaría en $15.000, pues, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG- hoy está en $ 15.557.

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

