Continúa estabilización del nuevo precio del combustible en zona de frontera

Cúcuta

¿Qué significa para regiones como Norte de Santander la disminución de $500 en el precio del galón de combustible? María Eugenia Martínez, representante de las estaciones de combustible en esta zona de frontera, entregó su análisis a Caracol Radio, asegurando que esperaban una disminución mayor.

“La recibimos de buena manera, pero también decimos que la disminución debe ser más, porque si ya se pagó el déficit del fondo de estabilización de precios, no es lógico es que se siga cobrando alto el combustible.”, indicó Martínez.

Resaltó que cuando se inició el incremento en el precio de la gasolina, en zona de frontera el galón costaba alrededor de $9.000. El incremento lo dejó por encima de $14.000. “¿Qué quiere decir? Que subió por lo menos $6.000. Entonces, si ya se pagó, lo lógico es que no se siga cobrando y lo lógico es que se baje más“.

Aseguró que “yo esperaba particularmente que el precio se redujera tan pronto se pagara el fondo de estabilización de precios, por ejemplo, en unos $3.000 inicialmente. Y hacer los ajustes para después ir bajándole paulatinamente al precio del galón”.

¿Por qué algunas estaciones no han aplicado la reducción en los precios?

“Las estaciones de servicio se abastecen a través de las plantas de almacenamiento que están en la región. Al terminar el 31 de enero, las estaciones tienen inventarios a precio de frontera alto. Lógico, no es que de una vez se baje totalmente (...) ¿Qué quiero decir? Si el galón de gasolina lo compraron para vender a $14.600 y les queda inventario, lo lógico es que lo sigan vendiendo. No creo que vayan a sacrificar esa cantidad de plata porque sería como en el paro camionero. A la gente de las estaciones fue la que llevó del bulto, porque hubo estaciones que se quedaron con inventario y perdieron más de 50 y 60 millones de pesos", explicó Martínez.

Argumentó que “es importante que el usuario sepa que las estaciones de servicio no están conectados con un tubo a las plantas. Hay que traerlo desde las plantas y hay que esperar que el turno se les dé. Y si tienen inventarios antiguos, pues lógico, deben venderlos al precio antiguo”.