¿En cuánto quedaría el precio de la gasolina con reducción de $500 en febrero? Precio por ciudades
En enero de 2026 la Creg emitió la tabla de precios de la gasolina para las principales ciudades del país. Sin embargo, el Gobierno anunció la disminución del valor de ese combustible para febrero.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que en los próximos días saldrá el decreto con el que el Gobierno Nacional bajará el precio de la gasolina bajará $500 en febrero.
Más de economía: Banco de la República sube su tasa de interés de 9,25% a 10,25%: así le impacta el bolsillo
El 1 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió la tabla de valores actualizada para inicio de año, dando un precio promedio de $16.057 por galón.
Le puede interesar: ¿Suspensión de emergencia económica agrava la crisis y beneficia a los megarricos? Ocampo responde
“La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021, hace pública la estimación de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel que rigen en el territorio nacional a partir del primero (1) de enero de 2026”, señaló la CREG para el incremento en enero.
Vea aquí: ¿El trago vuelve a bajar de precio con la suspensión de la emergencia económica?
Posible tabla de precios de la gasolina por galón en las 13 principales ciudades
Tomando como referencia el precio de la gasolina en las ciudades del país y el anuncio del MinHacienda, así podrían quedar los valores del combustible.
- Bogotá: $15.991
- Medellín: $15.912
- Cali: $16.002
- Barranquilla: $15.626
- Cartagena: $15.583
- Montería: $15.833
- Bucaramanga: $15.748
- Villavicencio: $16.091
- Pereira: $15.939
- Manizales: $15.966
- Ibagué: $15.907
- Pasto: $13.747
- Cúcuta: $13.900
¿Cómo estaba el precio de la gasolina al inicio del 2026?
- Bogotá: $16.491
- Medellín: $16.412
- Cali: $16.502
- Barranquilla: $16.126
- Cartagena: $16.083
- Montería: $16.333
- Bucaramanga: $16.248
- Villavicencio: $16.591
- Pereira: $16.439
- Manizales: $16.466
- Ibagué: $16.407
- Pasto: $14.247
- Cúcuta: $14.400
Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí:
Bogotá
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles