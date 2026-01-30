¿En cuánto quedaría el precio de la gasolina con reducción de $500 en febrero? Precio por ciudades

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que en los próximos días saldrá el decreto con el que el Gobierno Nacional bajará el precio de la gasolina bajará $500 en febrero.

El 1 de enero de 2026, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) emitió la tabla de valores actualizada para inicio de año, dando un precio promedio de $16.057 por galón.

“La Dirección Ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 104 001 de 2022 y las funciones delegadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40193 de 2021, hace pública la estimación de los precios de referencia de venta al público de la Gasolina Motor Corriente, la Gasolina Motor Corriente Oxigenada, el ACPM-Diésel y la mezcla de ACPM-Diésel y biodiésel que rigen en el territorio nacional a partir del primero (1) de enero de 2026”, señaló la CREG para el incremento en enero.

Posible tabla de precios de la gasolina por galón en las 13 principales ciudades

Tomando como referencia el precio de la gasolina en las ciudades del país y el anuncio del MinHacienda, así podrían quedar los valores del combustible.

Bogotá: $15.991

$15.991 Medellín: $15.912

$15.912 Cali: $16.002

$16.002 Barranquilla: $15.626

$15.626 Cartagena: $15.583

Montería: $15.833

Bucaramanga: $15.748

Villavicencio: $16.091

$16.091 Pereira: $15.939

Manizales: $15.966

Ibagué: $15.907

Pasto: $13.747

Cúcuta: $13.900

¿Cómo estaba el precio de la gasolina al inicio del 2026?

Bogotá: $16.491

$16.491 Medellín: $16.412

$16.412 Cali: $16.502

$16.502 Barranquilla: $16.126

$16.126 Cartagena: $16.083

Montería: $16.333

Bucaramanga: $16.248

Villavicencio: $16.591

Pereira: $16.439

Manizales: $16.466

Ibagué: $16.407

Pasto: $14.247

Cúcuta: $14.400

