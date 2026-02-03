¿Qué hacer si una estación de gasolina no rebaja los $500 decretados? Hay bloqueo y duras sanciones

Luego de constantes subidas en el precio de la gasolina, el Gobierno nacional anunció a comienzos de 2026 que se había cerrado el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, el cual existe desde 2007 para proteger a los colombianos de la volatilidad de los precios internacionales de la gasolina y el ACPM.

Aunque la cifra total y el tiempo que tomó el Gobierno para cumplir con la deuda siguen siendo motivos de debate, lo cierto es que la decisión está tomada y desde el primero de febrero el precio por galón de la gasolina corriente deberá tener una reducción de 500 pesos en todo el país.

Sin embargo, pese a la circular de cumplimiento obligatorio emitida por el Ministerio de Minas y Energía, en algunas ciudades y estaciones de servicio del país, los usuarios han evidenciado que la rebaja no se ha hecho efectiva.

¿Qué hacer si una estación de servicio no rebaja los $500 en el precio de la gasolina?

Así las cosas, según lo decretado por el Minminas, la medida de la reducción en el precio de la gasolina contempla sanciones de diversa índole para garantizar su cumplimiento en todas las estaciones de servicio del país.

En ese sentido, en caso de encontrarse con una estación que no reduzca los $500, expertos como el abogado Santiago Soto, consultado por La República, recomiendan informar de esta situación al Ministerio de Minas y Energía y la Dirección de Hidrocarburos.

Estas entidades tienen la facultad de estudiar cada caso y emitir las sanciones a las que haya lugar, como lo establece el Decreto 4299 de 2025.

Le podría interesar: Desde hoy baja el precio de la gasolina

El experto indicó que las estaciones reincidentes se enfrentan a amonestaciones o multas, e incluso a la suspensión temporal o cancelación de la autorización para la comercialización de combustibles.

Cabe destacar que la cartera mineronergética se encuentra en un proceso de inspección, vigilancia y control en todo el país. Otra de las posibles consecuencias del incumplimiento es el bloqueo inmediato en el SICOM (Sistema de Información de Combustibles Líquidos), quedando inhabilitado para la compra y comercialización de combustibles.

¿Qué dicen las estaciones de servicio sobre la reducción del precio de la gasolina?

Desde el gremio de estaciones de gasolina del país hicieron un llamado al Ministerio de Minas y Energía solicitando un “operativo estructural” para revisar la aplicación inmediata de la reducción de precios.

Voceros de la agremiación “Somos Uno” pidieron al Gobierno tener en cuenta el precio de compra del combustible, el cual conlleva un precio establecido de venta, el cual obliga a agotar dicho inventar antes de poder actualizar los valores al público.

“Reiteramos nuestra voluntad de colaborar con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Industria y Comercio y demás autoridades competentes para fortalecer la claridad en los procesos de inspección, asegurar que las medidas se implementen bajo criterios técnicos con el propósito de proteger simultáneamente al consumidor final y la sostenibilidad del sector”, expresó al respecto Somos Uno.