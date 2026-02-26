Feria de empleo de TransMilenio: Habrán 500 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

De fondo: Muestra de una feria de servicios de Transmilenio. Junto a esta imagen, el logo de la alcaldía de Bogotá (crédito: Alcaldía de Bogotá / Transmilenio S.A.)

Transmilenio, de la mano de la Alcaldía de Bogotá, ha anunciado que este viernes 27 de febrero de 2026 se llevará a cabo una feria de empleos en la localidad de Suba.

Concretamente, se dará en el Portal Suba a partir de las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p.m. La feria hará parte de la estrategia de empleo formal liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) y la Agencia Distrital de Empleo, que hasta que ya ha ofertado cerca de 1.366 vacantes en la ciudad.

¿Qué empleos se ofertan en la feria de empleo de TransMilenio en Suba?

Se ofertarán unas 500 vacantes en áreas como oficios especializados, técnicos, conducción, auxiliares, entre otros. Esto significa que habrás puestos disponibles para gente con estudios desde básica primaria hasta técnicos, tecnológicos, universitarios o incluso posgrados en casos concretos.

Las empresas que se unen para esta iniciativa de empleo varían desde Recursivos Serviayuda S.A.S., E Somos Fontibón, Summar Temporales S.A.S., Casalimpia, Masivo Capital, entre otros. Habrán todo tipo de labores disponibles, y dentro de estas se encuentran:

Conductores con licencia C1, C2 y C3

Operarios de producción y aseo

Auxiliares de almacén, enfermería, farmacia, bodega y logística

Asesores comerciales y de servicios financieros

Técnicos eléctricos y mecánicos

Camareras

Almacenistas

Soldadores

Analistas de facturación

Compras e importaciones

Cortadores de carnes

Carrocero

Latopintor

Operador de lavado vehicular

Auxiliar contable

Docente en diversas áreas

Personal de seguridad

Operadores logísticos.

¿Qué debe hacer para inscribirse?

La principal recomendación es tener su hoja de vida preparada e impresa e ir a la feria, ubicada en el Portal Suba de TransMilenio, que sería la avenida calle 145 con carrera 104, donde podrá recibir la asesoría de los gestores de la Alcaldía.

Con base en otras ferias de empleo que ya se han ido dando durante este año, también se le aconseja tener varias copias de la hoja de vida en su haber en caso de aplicar en diferentes puestos o que diferentes empresas estén considerando su postulación para el mismo cargo.

Tenga en cuenta que en esta feria contará con otros servicios disponibles, como una asesoría con el Fondo Nacional del Ahorro para información de compra de vivienda nueva y usada, Capital Salud EPS sobre afiliaciones al régimen subsidiado o trasladado de EPS y la Agencia de Empleo del SENA, además de un servicio de barbería gratuito para la comunidad.

También recuerde que, en caso de perderse de este evento o querer revisar ofertas de empleo virtual en la capital, puede acceder al canal de whatsapp Empleo en Bogotá para recibir actualizaciones de la Alcaldía.

De igual modo, los expertos en recursos humanos sugieren a los candidatos practicar sus habilidades de comunicación para destacar durante las breves entrevistas que realizan las empresas en el sitio.

