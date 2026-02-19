UNAD abre convocatoria para estudiar GRATIS en 2026: ¿Cómo postularse? Requisitos y más

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia confirmó la apertura del proceso de postulación a la Política de Gratuidad para el periodo académico 2026-1 (16-02).

Esta convocatoria permitirá que nuevos aspirantes y estudiantes antiguos accedan a matrícula sin costo en programas de pregrado, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el Gobierno Nacional y la institución.

El inicio de clases está previsto para el 31 de marzo de 2026 y el proceso es gestionado por la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, junto con el Sistema Nacional de Registro y Control Académico.

La Política de Gratuidad cubre el valor de la matrícula en programas como:

Técnicos profesionales

Tecnológicos

Universitarios de instituciones públicas

Esto con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Programas no habilitados para primera matrícula

Para el periodo 2026-1, la universidad informó que algunos programas no estarán disponibles para aspirantes de primera matrícula. Entre ellos se encuentran varias tecnologías como:

Gestión Comercial y de Negocios,

Gestión industrial

Desarrollo de Software

Producción agrícola

Producción animal

Seguridad y salud en el trabajo

Logística industrial y saneamiento ambiental

Asimismo, por sus procesos internos de admisión, las carreras de Derecho, Psicología y Radiología e Imágenes Diagnósticas no harán parte de esta convocatoria específica.

Requisitos para acceder a la matrícula gratis con la UNAD

Los interesados en postularse deberán cumplir con dos condiciones principales:

• No contar con título profesional universitario.

• Pertenecer a grupos priorizados o cumplir con los criterios socioeconómicos establecidos.

Podrán aplicar personas clasificadas en estratos 1, 2, 3 o sin estrato; integrantes de comunidades indígenas, población Rrom, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; víctimas del conflicto armado; personas con discapacidad; comunidades campesinas; población privada de la libertad; y quienes estén registrados en los grupos A, B o C del Sisbén IV.

Cada aspirante deberá adjuntar los documentos que acrediten su condición.

Fechas clave del proceso UNAD 2026-1

El cronograma oficial es el siguiente:

Postulación y envío de documentos: 18 al 25 de febrero de 2026 (desde las 12:00 m.).

Registro y validación documental: 18 al 28 de febrero.

Verificación de información: 28 de febrero al 2 de marzo.

Notificación de aceptaciones: desde el 3 de marzo.

Pago de derechos complementarios (si aplica): hasta el 16 de marzo a las 3:00 p. m.

Inicio de clases: 31 de marzo de 2026.

Finalización del periodo: 3 de agosto de 2026.

La institución aclaró que la postulación debe realizarse una sola vez y que los cupos se asignan según orden de llegada y disponibilidad presupuestal.

Documentos obligatorios para la inscripción

La postulación debe enviarse al correo del centro más cercano al lugar de residencia del aspirante. En el mensaje se deben incluir datos personales completos y académicos, como número de documento, programa al que aspira, registro ICFES y puntaje.

Además, se deben adjuntar en formato PDF, en archivos separados y con peso máximo de 350 KB, los siguientes documentos:

Diploma de bachiller.

Acta de grado.

Fotografía 3x4 tipo documento.

Resultado del examen ICFES.

Documento de identidad legible.

Soportes de pertenencia a población priorizada, si aplica.

Los estudiantes antiguos deberán enviar la solicitud desde su correo institucional, que es:@unadvirtual.edu.co. Quienes tengan la cuenta inactiva deberán tramitar primero el reingreso.

Asignación de cupos y validación final

Aunque la UNAD gestiona el proceso de inscripción, la validación definitiva del beneficio está a cargo del Ministerio de Educación Nacional. La asignación depende de los recursos transferidos a la institución y del cumplimiento de los lineamientos oficiales.

Es importante mencionar que enviar la solicitud no garantiza el acceso automático a los programas gratuitos; por esta razón, se recomienda cumplir cuidadosamente los requisitos dentro de los plazos establecidos.