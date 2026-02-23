¿Piden experiencia? CNSC tiene 220 ofertas para Agente de Tránsito: Pagan hasta $4 millones

A través de su portal web, la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) informa que tiene 220 vacantes para agentes de tránsito en Colombia con un salario de hasta $4 millones, todo dentro del proceso de selección Territorial 12.

En general, este proceso dispone de 1.573 vacantes para diferentes perfiles y en diferentes zonas del país como Atlántico, Caldas, Risaralda, Huila, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Bolívar.

Asimismo, la contratación será en las modalidades de ascenso y abierto, lo que les permite dar empleos, muchos de ellos sin contar con experiencia, en vacancia definitiva en el sistema general de carrera administrativa.

¿Cuáles son las vacantes para agentes de tránsito de la CNSC?

Agente de tránsito en Alcaldía de Neiva

Salario: $2.881.628

Número de vacantes: 41

Nivel de estudio requerido: bachillerato

No requiere experiencia.

Agente de tránsito en Alcaldía de Neiva

Salario: $3.545.342

Número de vacantes: 34

Nivel de estudio requerido: bachillerato

Requiere al menos 9 meses de experiencia.

Agente de tránsito en Alcaldía de Ibagué

Salario: $2.836.631

Número de vacantes: 88

Nivel de estudio requerido: bachillerato

No requiere experiencia.

Agente de tránsito en Alcaldía de Tunja

Salario: $2.539.098

Número de vacantes: 5

Nivel de estudio requerido: bachillerato

Requiere al menos 21 meses de experiencia (casi dos años).

Agente de tránsito en Alcaldía de Girardot, Cundinamarca

Salario: $2.636.640

Número de vacantes: 3

Nivel de estudio requerido: bachillerato

Requiere 12 meses de experiencia.

Agente de tránsito en Alcaldía de Funza

Salario: $4.026.789

Número de vacantes: 13

Nivel de estudio requerido: bachillerato

Requiere 6 meses experiencia.

Agente de tránsito en Alcaldía de Soacha

Salario: $3.779.749

Número de vacantes: 20

Nivel de estudio requerido: bachillerato

Requiere 12 meses de experiencia.

Paso a paso para inscribirse al concurso de la CNSC