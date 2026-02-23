¿Piden experiencia? CNSC tiene 220 ofertas para Agente de Tránsito: Pagan hasta $4 millones
A través de su portal web, la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC) informa que tiene 220 vacantes para agentes de tránsito en Colombia con un salario de hasta $4 millones, todo dentro del proceso de selección Territorial 12.
En general, este proceso dispone de 1.573 vacantes para diferentes perfiles y en diferentes zonas del país como Atlántico, Caldas, Risaralda, Huila, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Bolívar.
Asimismo, la contratación será en las modalidades de ascenso y abierto, lo que les permite dar empleos, muchos de ellos sin contar con experiencia, en vacancia definitiva en el sistema general de carrera administrativa.
¿Cuáles son las vacantes para agentes de tránsito de la CNSC?
Agente de tránsito en Alcaldía de Neiva
- Salario: $2.881.628
- Número de vacantes: 41
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- No requiere experiencia.
Agente de tránsito en Alcaldía de Neiva
- Salario: $3.545.342
- Número de vacantes: 34
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- Requiere al menos 9 meses de experiencia.
Agente de tránsito en Alcaldía de Ibagué
- Salario: $2.836.631
- Número de vacantes: 88
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- No requiere experiencia.
Agente de tránsito en Alcaldía de Tunja
- Salario: $2.539.098
- Número de vacantes: 5
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- Requiere al menos 21 meses de experiencia (casi dos años).
Agente de tránsito en Alcaldía de Girardot, Cundinamarca
- Salario: $2.636.640
- Número de vacantes: 3
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- Requiere 12 meses de experiencia.
Agente de tránsito en Alcaldía de Funza
- Salario: $4.026.789
- Número de vacantes: 13
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- Requiere 6 meses experiencia.
Agente de tránsito en Alcaldía de Soacha
- Salario: $3.779.749
- Número de vacantes: 20
- Nivel de estudio requerido: bachillerato
- Requiere 12 meses de experiencia.
Paso a paso para inscribirse al concurso de la CNSC
- Ingrese a https://www.cnsc.gov.co/convocatorias/dian-2676?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65 y consulte las reglas del proceso de selección.
- Entre a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO.
- Si no tiene una cuenta, regístrese. Anote su usuario y contraseña para no olvidarlo.
- Consulte el empleo que se ajusta a su perfil profesional e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera correspondiente. Allí encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes), entre otros.
- En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
- Seleccione la vacante que le interesa y acceda al formulario. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
- Tras realizar el pago, debe formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y haga clic en ‘aceptar’.
