Petro cuestionó a órganos de control y dice que aún no se ha fortalecido el sistema electoral

El presidente Gustavo Petro lanzó críticas en contra la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, al afirmar que en las últimas tres décadas no se ha fortalecido el sistema electoral en el país.

Las declaraciones se dan en medio de la controversia por los formularios E-14 utilizados por testigos electorales. El mandatario sostuvo que es “mentira” que el sistema se haya robustecido y calificó como “burda y completamente falaz” esa afirmación. Además, recordó que dos códigos electorales aprobados por el Congreso fueron posteriormente tumbados por la justicia.

El presidente Petro señaló que hace diez años una sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado determinó que el software de cómputo de votos de la Registraduría era vulnerable “desde dentro y desde afuera” y ordenó su cambio. Según el jefe de Estado, el alto tribunal también evidenció irregularidades que afectaron al partido Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), al que —según dijo— se le retiraron curules ganadas legalmente.

El presidente afirmó que durante la última década no se ha cumplido el fallo judicial y cuestionó que el software siga en manos de la firma Thomas Greg & Sons. En ese contexto, pidió que la Fiscalía avance en las investigaciones correspondientes y anunció que interpondrá una denuncia por presunto desacato al fallo del Consejo de Estado.

El mandatario insistió en que los organismos de control deben responderle al país y garantizar la transparencia del sistema electoral colombiano.