Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones: MinInterior

En medio del ambiente preelectoral y de los cuestionamientos sobre garantías democráticas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno ha centrado sus esfuerzos en la seguridad electoral y no en intervenir en la contienda política.

“Queda claro que el Gobierno no está compitiendo en estas elecciones, sino que, por el contrario, ha querido dar buena parte de las garantías de la seguridad electoral”, afirmó el jefe de la cartera política. Además, precisó que “se le ha dado seguridad a más de 370 candidatos al Congreso”, como parte de las medidas adoptadas de cara a las elecciones legislativas y las consultas.

Respaldo a la Registraduría y al formulario E-14

Por su parte, el procurador general, Gregorio Eljach, defendió la validez del formulario E-14 y respaldó la metodología de la Registraduría en medio de la controversia electoral.

“En todas partes uno escucha decir que el formulario E-14 no sirve, que eso no tiene valor jurídico, que lo que vale es el escrutinio, y no es cierto (…) es la prueba material física de lo que dijo el jurado, que es quien cuenta los votos”, señaló el jefe del Ministerio Público.

Eljach subrayó que este documento constituye un soporte fundamental dentro del proceso electoral, al reflejar el conteo inicial realizado por los jurados de votación, y reiteró su respaldo institucional a los procedimientos técnicos de la organización electoral.

No habrá traslado de mesas por orden público, por ahora

En la misma línea de preparación institucional, el registrador nacional, Hernán Penagos, confirmó que, por el momento, no se contempla el traslado de mesas de votación por alteraciones de orden público.

La decisión se tomó tras una reunión interinstitucional en la que se evaluaron las condiciones de seguridad de cara a las elecciones legislativas y las consultas, concluyendo que actualmente existen las garantías necesarias para mantener la ubicación prevista de los puestos de votación.