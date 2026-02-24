El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Sistema electoral colombiano tiene garantías robustas de transparencia”: Misión electoral de la UE

El jefe adjunto de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, José Antonio de Gabriel, aseguró que el sistema electoral colombiano ofrece “garantías robustas de transparencia” y trazabilidad, en medio de las recientes dudas expresadas por el presidente Gustavo Petro.

El funcionario europeo explicó que la misión ha acompañado procesos anteriores en 2018 y 2022 y, que desde su llegada al país

“Sistema con transparencia, trazabilidad y posibilidad de corrección”

El jefe de misión de la Unión Europea afirmó que el modelo colombiano permite seguir la evolución de los resultados y deja registro de cada etapa del proceso.

También destacó que el proceso está marcado por un “enorme espíritu de apertura”, ya que las votaciones son realizadas por ciudadanos seleccionados como jurados, con participación activa de testigos electorales de los partidos políticos.

Actas públicas y publicación inmediata de resultados

El representante europeo subrayó que las actas de mesa —incluidos los formularios E-14— se publican la misma noche de las elecciones y pueden ser consultadas por cualquier ciudadano.

Además, explicó que en este proceso se divulgarán tres copias diferentes de los datos, lo que refuerza la verificación y el acceso a la información por parte de partidos y ciudadanía.

Escrutinios con jueces, notarios y control de partidos

Sobre la etapa de escrutinios, que es la que otorga validez jurídica a los resultados, De Gabriel recordó que participan jueces y notarios, junto con delegados de los partidos que supervisan cada fase.

En caso de controversias, explicó que existen mecanismos institucionales para resolverlas, como recursos ante el Consejo Nacional Electoral o ante el Consejo de Estado.

Finalmente, el jefe adjunto de la misión europea aseguró que, con base en su experiencia, el sistema colombiano ofrece amplias garantías y envió un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos que participarán en las próximas elecciones.

“Creemos que el sistema colombiano da enormes garantías de transparencia a la ciudadanía”, concluyó.

