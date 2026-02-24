Partidos postularon más de 6.500 auditores de sistemas para las elecciones, ¿quién lidera la lista?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que las agrupaciones políticas postularon 6.503 auditores de sistemas para las elecciones del próximo 8 de marzo.

Según la entidad, la lista de postulados la lideró el Partido Conservador, seguido de la coalición conformada por Cambio Radical, La U, Oxígeno, Colombia Justa Libres, La Liga y ASI.

“Los auditores de sistemas tienen una función fundamental en el control de los procesos tecnológicos durante la jornada electoral, ya que verifican el correcto funcionamiento de los sistemas de captura, transmisión, consolidación y preconteo de resultados”, dijo la entidad.

De igual manera, explicó que otra de las funciones es “acompañar y vigilar la implementación de las herramientas informáticas antes, durante y después de las elecciones”.

“De este modo, contribuyen directamente al fortalecimiento de la transparencia y la legitimidad de los resultados electorales”, sostuvo el CNE.

Y luego de los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al proceso electoral, el organismo señaló que esta etapa de postulación “contribuirá para que las elecciones cuenten con validación técnica”.

Estos registros se realizaron a través de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales del CNE, herramienta tecnológica diseñada para “facilitar, de forma segura y trazable, este y otros mecanismos de acreditación de actores como testigos electorales y observadores electorales”.

“En cuanto a la ubicación de los postulados, Bogotá encabezó con 1.834, seguido de Magdalena (549) y Valle del Cauca (525)”, indicó.

Por último, el Consejo Nacional Electoral recordó que el próximo domingo 1 de marzo, a las 11:59 p.m., vence el plazo para la postulación de testigos electorales.

“Se reitera el llamado a las agrupaciones políticas a que no dejen este proceso para último momento y lo hagan, cuanto antes, haciendo uso de la plataforma de la que se les ha informado en capacitaciones técnicas presenciales y virtuales”, finalizó.

“Las próximas elecciones serán las más transparentes y justas”: Cristian Quiroz, presidente del CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro al sistema electoral y a sus advertencias sobre un supuesto “fraude electoral”.

En diálogo con 6AM W, el alto funcionario hizo un llamado a la tranquilidad e informó que 6 millones de testigos electorales fueron capacitados para apoyar la jornada del próximo 8 de marzo, en la que se elegirá el nuevo Congreso de la República y se votarán las consultas presidenciales.

“La tranquilidad de que las próximas elecciones serán las más transparentes y justas posible”, dijo.

Y recordó que los testigos electorales, en vivo y en directo, podrán tomarle una foto a los formularios E-14, que han sido criticados por el jefe de Estado, y entregarles un reporte a sus candidatos y a sus agrupaciones políticas.