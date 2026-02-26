Correo de Ghislaine Maxwell, socia de Epstein, detalla invitación del presidente Pastrana a Colombia

Un nuevo correo de la delincuente sexual y socia de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, arroja nuevas luces sobre el vuelo en helicóptero Black Hawk de las fuerzas militares de Colombia y responde a algunos de los interrogantes planteados por 57 reconocidas mujeres al expresidente Andrés Pastrana.

El correo, publicado entre millones de documentos de los archivos del caso Epstein que están en poder del Departamento de Justicia de los EEUU, es la respuesta que en abril de 2003 Maxwell envió a un destinatario cuyo nombre ha sido tachado y quien en un correo previo le preguntó: “¿Cómo voy a estar seguro de que tú eres la de la foto en el helicóptero?”.

La socia de Epstein respondió con un largo párrafo en el que cuenta que tiene muchas más fotos del día en que piloteó el Black Hawk colombiano y confirmó lo que Andrew Lownie afirma en su libro sobre la relación de Jeffrey Epstein y la caída en desgracia del príncipe Andrés de Inglaterra: que Maxwell hablaba de haber disparado contra terroristas desde el helicóptero.

Este es el correo de la socia de Epstein en el que narra la invitación de Pastrana a Colombia:

Esta es la traducción del texto:

“Tengo otras fotos: recibiendo la información previa al vuelo; besando a mi copiloto al volver a tocar tierra; yo con el presidente de Colombia, quien me invitó y organizó todo el jaleo —incluyendo a los terroristas que corrían para que les disparara—; yo haciendo una voltereta hacia atrás en el helicóptero; yo sobrevolando la Amazonia a 3 pies de altura sobre la copa de los árboles a 200 millas por hora. ¿Entiendes lo que te digo? Además, tengo el casco especial (que usé en el helicóptero) y dos balas reales de 7 pulgadas que me regalaron como recuerdo. Los tengo en mi oficina listas para mostrártelos y contarte todo cuando vengas a verme”.

