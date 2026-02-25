Nuevos nexos Epstein-Colombia: reserva hotelera, partido de Selección Colombia y una vieja conocida

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Caracol Radio verificó documentos que aparecen en la página del Departamento de Justicia de Estados Unidos que muestran nuevos presuntos nexos entre el caso Jeffrey Epstein y Colombia.

En dicha página, donde se van publicando todos los archivos relacionados al caso Epstein, se produjo una actualización el 24 de febrero de 2026 y volvió a aparecer Colombia. El nombre del país aparece en conversaciones y correos.

Reserva en hotel de Bogotá

En uno de los documentos se evidencia la confirmación de una reserva hotelera en el Hotel B.O.G en Bogotá, del 23 al 28 de noviembre del 2012. Sin embargo, en el correo no aparece a nombre de quién estaba la reserva.

Entradas para juego de la Selección Colombia

En otros de los archivos en los que se menciona a Colombia se encuentra que alguien le pidió a Jeffrey Epstein que le comprara entradas para el partido de la Tricolor ante Inglaterra por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018.

Tras esto, Epstein autoriza la compra de los boletos.

Una antigua conocida

El último documento es un correo que intercambian Janet Larsen y Ghislaine Maxwell, antigua socia de Jeffrey Esptein. En él, relatan cómo terminan teniendo amigos en coincidencia, conocidos de “Pastrano”.

Allí también se muestra que Larsen se pregunta “¿Creo que su esposa Nora es francesa?”.

