CENIT entrega $23.000 millones a firma pequeña sin trayectoria en sector petrolero

CENIT, la filial de Ecopetrol que se encarga del transporte de petróleo, firmó un contrato por 23 mil millones de pesos con una pequeña firma de abogados llamada Gesycobro.

El documento, firmado a finales de 2025, el 22 de diciembre, más que un servicio puntual de asesoría jurídica para temas de CENIT, centraliza el control sobre la contratación de abogados externos a través de Gesycobro.

La firma, y esta es una de las cosas más llamativas, tiene un capital de apenas 117 millones de pesos, según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Cartagena. Tampoco está clara la experiencia que acreditó en el sector del transporte de hidrocarburos. A pesar de esto, obtuvo el jugoso contrato en un concurso en el que participaron 24 firmas, incluyendo varias de las firmas de abogados más grandes del país.

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¿Qué establece el contrato?

La prestación de servicios de asesoría jurídica y representación legal, pero bajo un esquema flexible y controlado por CENIT. Es importante aclarar que el valor, $23.663 millones, es un estimado: el pago depende de servicios solicitados por CENIT mediante órdenes de servicio, sin obligación de un mínimo de contratación. En la práctica, el contrato no solo regula servicios legales, sino que crea un mecanismo para incorporar abogados externos dependiendo de las necesidades de CENIT.

Al menos 7 de los 17 abogados que han llegado a través de Gesycobro tienen claros vínculos con el departamento del Huila, del que es oriundo el exrepresentante de Cambio Radical Jorge Dilson Murcia Olaya, conocido como “Tito”, vicepresidente legal de CENIT desde julio de 2024 y cercano a Ricardo Roa. Algunos abogados tienen paso por entidades del departamento, como Fernando Ordóñez Calderón en una alcaldía y Carlos Adolfo Solarte Cuesta en la gobernación; otros están asociados directamente a municipios como Garzón, caso de Verónica González e Ingrid Marcela Matiz.

Murcia Olaya, diligentemente, contestó preguntas que le enviamos desde 6AM W de Caracol Radio. La más relevante tenía que ver con la experiencia que acreditó la firma Gesycobro en el sector del transporte de hidrocarburos.

En la respuesta, CENIT dijo: “La firma seleccionada acreditó experiencia en empresas del sector, como SURTIGAS y GASES DE OCCIDENTE, por diferentes períodos, desde el año 2016”. En Caracol Radio consultamos y la experiencia que se acreditó en esas empresas no tiene relación alguna con el transporte de hidrocarburos, sino con el cobro de cartera de las facturas de gas no pagadas. Es decir, Gesycobro prestó servicios de cobranza para una empresa de gas, pero eso nada tiene que ver con el objeto del contrato con CENIT, que por supuesto no tiene el cobro de facturas no pagadas entre su portafolio de servicios.

Una de las respuestas enviadas por CENIT a Caracol Radio dice que “la asignación del contratista Gesycobro fue el resultado de un mecanismo de elección competitivo, precedido por una etapa de preselección abierta que permitió conformar un mercado plural y contar con 24 compañías invitadas a participar”. Según varias fuentes consultadas, algunas de ellas todavía dentro de la filial de Ecopetrol y que pidieron no ser mencionadas por temor a represalias, explicaron que no está claro por qué una pequeña firma que no tiene sede en Bogotá y con un patrimonio de apenas 117 millones de pesos terminó vencedora en un proceso de elección con algunas de las firmas de abogados más grandes del país.

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Las fuentes se preguntan también si esta firma de abogados, como dice la respuesta de la entidad a Caracol Radio, sí era la “alternativa más favorable” para CENIT. Además, se preguntan si los abogados que se están contratando a través de Gesycobro tienen experiencia en asuntos de transporte de hidrocarburos o en el sector en general.

En las condiciones que envió CENIT para participar y ganarse el contrato, un documento de 16 páginas enviado a las 24 empresas participantes, se establece claramente que el contratista “deberá contar con el servicio de asesoría legal general y representación judicial y extrajudicial, y todo lo que de ello se derive, en trámites y procesos de cualquier naturaleza con ocasión de la operación de la compañía…” y luego se establecen líneas de servicio.

Al menos seis de esos servicios, entre ellos “Asesoría legal en derechos humanos / derecho internacional humanitario y/o participación ciudadana, Asesoría legal en operación, financiera, bursátil, proyectos y negocios, Asesoría legal a gestión inmobiliaria, interferencias con terceros e invasiones, Asesoría legal en derecho del transporte, infraestructura, portuario, marítimo y aduanero y Asesoría en temas éticos y de cumplimiento, no los cumple el contratista ganador.

Podrían, y el contrato lo permite, tercerizar esos servicios, pero, como le explicaron dos fuentes a Caracol Radio, eso aumenta el costo de los servicios para CENIT, que es el cliente final. Finalmente, en Caracol Radio le enviamos dos preguntas adicionales al vicepresidente legal de CENIT, Jorge Dilson Murcia: ¿cuál fue exactamente la experiencia que acreditó la empresa Gesycobro en el sector del transporte de hidrocarburos?, ¿cómo se explica que esta pequeña firma, que no tiene sede en Bogotá y con un patrimonio de solo 117 millones de pesos, haya quedado por encima en un proceso con 23 empresas, entre ellas las firmas de abogados más grandes del país? No obtuvimos respuesta.

Escuche la noticia en 6AM W de Caracol Radio:

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