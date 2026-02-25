Mujeres en bikini y el científico Stephen Hawking, protagonistas de nueva foto de la Isla Epstein

Una nueva foto del físico teórico Stephen Hawking ha sido descubierta entre los cientos de miles de imágenes de los archivos de Jeffrey Epstein que fueron publicadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace cerca de un mes; en esta nueva fotografía, el científico aparece acompañado por dos mujeres en bikini cuya identidad se desconoce, pues sus caras fueron cubiertas antes de la publicación del documento.

De Hawking se sabe que estuvo al menos una vez en la isla del pedófilo Epstein cuando este realizó un encuentro de científicos en el año 2006. De hecho, ya se habían publicado dos fotos de dicho encuentro en las que se veía a Hawking departiendo en una cena al aire libre y abordo de una embarcación submarina. Sin embargo, esta foto resulta menos académica y recrea, en cambio, un ambiente festivo.

Las mujeres en bikini sostienen cada una su propio coctel, mientras que una de ellas tiene frente a Hawking la que sería la bebdida que corresponde al científico y que él mismo no podía manejar debido a la enfermedad neuromotora que padecía.

La visita de Hawking a la isla de Epstein se habría dado en marzo de 2006, meses antes de que iniciara la primera acusación por prostitución de menores contra el financiero estadounidense.

En su momento, una de las denunciantes contra Epstein, Virginia Giuffre, aseguró que Hawking estuvo en una orgía con menores. Esa afirmación buscó ser desmentida por el mismo Epstein, según se conoció a través de los correos electrónicos divulgados por la justicia de los EEUU.