16 abr 2026 Actualizado 13:03

USA Today advierte posible plan militar de contingencia sobre Cuba en medio de nuevas tensiones

Medios estadounidenses recogen versiones sobre un posible endurecimiento de la estrategia de Washington hacia La Habana.

Pentágono. (Photo by Yasin Ozturk/Anadolu Agency via Getty Images)

Juan Esteban Silva@juanestebansr

Este jueves, reportes citados por medios estadounidenses, entre ellos USA Today, señalan que el Pentágono habría reforzado la planificación de contingencia frente a distintos escenarios relacionados con Cuba esto justo cuando se avanza en diálogos con personas cercanas al régimen de los Castro.

De acuerdo con estas informaciones, funcionarios de defensa habrían recibido instrucciones para elevar los niveles de preparación ante posibles escenarios que van desde un endurecimiento del bloqueo económico hasta opciones de respuesta más agresivas. Sin embargo, hasta el momento y hasta donde ha podido establecer 6 am W, no existe confirmación oficial de decisiones concretas por parte de la Casa Blanca o el Departamento de Defensa.

Las versiones también apuntan a que en Washington se evalúan distintos cursos de acción dentro de una estrategia más amplia de presión política y económica hacia La Habana. En paralelo, la tensión entre ambos países se mantiene elevada, en medio de advertencias cruzadas sobre las consecuencias de una eventual escalada.

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

