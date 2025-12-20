Caso Epstein: Revelan imagen de Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwel, mano derecha de Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó este viernes los esperados registros de la investigación sobre el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, aunque muchos documentos fueron censurados.

Epstein, un magnate vinculado a las élites neoyorquinas y condenado en 2008 por prostitución de menores, fue hallado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara otro juicio por delitos sexuales.

Entre el material que se empezó a publicar hay múltiples fotografías, entre ellas, revelan una donde esta el expresidente Andrés Pastrana junto a Ghislaine Maxwel, quién es condenada a 20 años de prisión por delitos sexuales y fue la mano derecha de Jeffrey Epstein.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la fotografía revelada

Luego de la publicación de esta fotografía, el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X reaccionó indignación por este hecho y más, por el uniforme que llevaba puesto Ghislaine Maxwel (mano derecha de Epstein) el uniforme de las Fuerzas Militares.

“Cómo se le ocurre a esta ilustre derecha ponerle el uniforme de nuestra fuerzas militares a una pederasta”, dijo el mandatario.

Ampliar

¿Qué respondió el expresidente Andrés Pastrana?

Tras la reacción del presidente Gustavo Petro, el exmandatario respondió en su cuenta de X que, “No lo intimida y que el, es alguien que se rodea de violadores”.

"Este gobierno está en mora de enfrentar un delito que le corresponde a la Corte Penal Internacional. Y Petro, de explicar sus escándalos públicos“, concluyó Pastrana.