“No vamos a poder hacer trasplantes si no hay flujo de caja en las IPS”: Especialista Rubén Luna

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En 6AM W de Julio Sánchez Cristo, estuvo el doctor Rubén Luna, presidente de la Asociación Colombiana de Trasplante de Órganos, quien expresó su preocupación por la falta de pagos a las IPS y cómo esto afecta el proceso de las personas que están a la espera de un órgano.

“Es angustiante porque pasamos de decir que pensábamos que iban a pagar, ojalá paguen, y hoy ya sabemos que no van a pagar” afirmó.

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El especialista en trasplantes expresó su preocupación por los pacientes, ya que afirmó que los trasplantes que están haciendo no van a ser retribuidos y los costos no serán asumidos.

“Imagínense la angustia de los pacientes de saber que les salió un órgano y les tengamos que decir: “No hay forma de colocárselo. Ya estamos llegando al límite”. Destacó el especialista.

¿Aumentan las deudas?

Luna afirmó que las deudas aumentan no porque antes no se pagara, sino porque en la actualidad tampoco lo hacen: “Es importante diferenciar que las investigaciones se deben hacer con rigor y perseguir los recursos; pero eso no puede interrumpir la atención de los pacientes”

Luna manifiesta que el foco debe estar en mantener la atención de los pacientes y eso se hace con el flujo en tiempo real de los recursos. “Si no se hace, el sistema no va a funcionar Y se van a morir personas por falta de atención”

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