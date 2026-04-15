Colombia vs. Argentina, partidazo por el liderato rumbo al Mundial Femenino: cuándo es y cómo seguir

La Selección Colombia cumplió con su quinto partido de la Liga de Naciones Femenina, que a su vez es reconocida como la Eliminatoria al Mundial de Brasil 2027. El combinado nacional se impuso por 2-0 ante el equipo chileno y con esto dio un paso más para acercarse a la cita orbital, igualando la línea del equipo líder, Argentina.

La autora del gol fue Linda Caicedo al minuto 14′. La jugadora del Real Madrid recibió un pase de Marcela Restrepo, ingresó al área y eludió a rivales para luego definir con un remate cruzado y vencer a la arquera Christiane Endler. Esta fue la primera anotación de la vallecaucana en el campeonato.

Reviva acá la victoria de Colombia ante Chile por la Eliminatoria al Mundial

La Tricolor dominó gran parte del juego, pero no estuvo precisa al momento de definir para aumentar la diferencia en el marcador, solo hasta el final, cuando de penal la mandó a guardar Manuela Vanegas al 90+5′. El equipo visitante no dio pie en el Pascual Guerrero, al punto que no generaron un remate al arco colombiano.

¿Cómo quedó Colombia en la Liga de Naciones Femenina?

El equipo que dirige Angelo Marsíglia sumó su cuarta victoria del campeonato, en el que además tiene un empate y no conoce la derrota, para un acumulado de 13 puntos y 7 goles de diferencia a favor. Por su parte, Argentina es líder con el mismo balance (4G, 1E y 0P), pero con más 12 goles.

Por debajo de Colombia se ubica Venezuela en la tercera posición con 8 puntos, luego Chile en la cuarta casilla con 7 unidades, las mismas de Paraguay (5°) y Perú (6°). Ecuador y Uruguay tienen 5 unidades y Bolivia es última con solo 1 punto.

¿Cuándo es el próximo partido de Colombia?

Será justamente ante Argentina y tendrá el atractivo de la lucha por el liderazgo de la Liga de Naciones Femenina, ya que ambos llegan con 13 unidades.

El duelo está pactado para el próximo sábado 18 de abril desde las 6:00 p.m. (hora de Colombia) en el Estadio Ciudad de Lanús, en Buenos Aires, Argentina.

Historial reciente ante Argentina

El duelo más reciente entre ambos equipos fue el pasado 4 de marzo, cuando se midieron por la SheBelieves Cup, enfrentamiento que terminó con victoria para la Tricolor por 0-1 gracias al gol de Linda Caicedo.

Por su parte, en la Copa América, en junio del 2025, fue empate por 0-0. El último resultado favorable para Argentina fue en el amistoso que tuvo lugar en noviembre de 2019, con triunfo por 1-0 gracias a un autogol de Daniela Arias.