Trasladan a investigador del caso Pitufo; fiscal expresó su preocupación a la Policía y renunció

Caracol Radio revela la carta que le envió la fiscal Carolina Aponte, de la Dirección Especializada contra la Corrupción, al director de la Policía Nacional, general William Rincón, en la que manifiesta su preocupación por el traslado del mayor Kevin Castaño, “investigador líder” del caso Papá Pitufo, justo cuando están por comenzar las audiencias preparatorias de juicio dentro del proceso por cohecho.

En la comunicación, con fecha del 16 de enero, la fiscal advierte que la decisión administrativa afecta directamente el desarrollo de las investigaciones derivadas de la actuación y que la situación administrativa de traslados de los investigadores “altera y dificulta gravemente la labor de la Fiscalía en la preparación de los juicios”.

Fuentes indicaron que la fiscal, días después, renunció al caso y que los cambios en su equipo de trabajo habrían sido una de las razones de su decisión, en medio de las preocupaciones expuestas en la carta.

El documento señala que estos movimientos podrían incluso generar un detrimento patrimonial, pues se requerirá de manera permanente la presencia en Bogotá de los investigadores de los casos, así como de los testigos que fungieron como agentes encubiertos y de control, también funcionarios de la Policía Nacional, para la asistencia a las respectivas audiencias ante los juzgados penales del circuito especializados de Bogotá, despachos 2 y 5, donde cursan los juicios.

Amenazas mencionadas en la carta

La comunicación también advierte sobre riesgos de seguridad frente al investigador principal del caso. “Es necesario indicar que se ha conocido y comunicado oportunamente la inminencia del riesgo a la vida e integridad personal del mayor Kevin Castaño Flórez, quien puso en conocimiento de esta Fiscalía mensajes amenazantes que se suscitaron como repercusión de la última actuación dentro del proceso, es decir, la acusación formal”, señala el texto.

La fiscal agrega que, debido a que se trata de un asunto “en extremo delicado”, la situación fue informada a la Dirección Especializada contra la Corrupción, que a su vez compulsó copias a la Unidad de Derechos Humanos para que se inicien las investigaciones correspondientes.

Importancia de Castaño en las preparatorias de juicio

La fiscal subraya en la comunicación que la intervención del mayor Kevin Castaño Flórez es determinante para el desarrollo de los juicios. “Al haber fungido como investigador líder, tuvo a cargo la estrategia para la infiltración de la organización criminal y expondrá en cada uno de los juicios el estudio que efectuó”, se lee en la carta.

El documento precisa que su testimonio resulta clave para explicar “los motivos fundados de la figura de agente encubierto, los riesgos que suponía esa operación desde el análisis de peligrosidad de la estructura criminal, así como las dificultades y la necesidad, utilidad y proporcionalidad del uso de la figura”, que permitió, según la Fiscalía, la desarticulación de la organización criminal de alto nivel liderada por Diego Marín Buitrago.

Asimismo, deberá detallar la planificación de la operación, los lugares y procedimientos de entregas vigiladas, los puntos de control, los gastos operacionales y los perfiles de los agentes encubiertos y de control, así como los objetivos investigativos que permitieron individualizar e identificar integrantes de la estructura, funcionarios que habrían intervenido en actos de corrupción por acción u omisión en actividades de contrabando, y la identificación de víctimas, testigos, documentación, medios usados, zonas de injerencia, inmuebles, vehículos y formas de comunicación.

La recomendación que hizo la fiscal a Rincón

En la parte final, la fiscal extiende su preocupación por los traslados de los funcionarios que participan en las investigaciones bajo su conocimiento y solicita evaluar la situación dentro del marco de competencias institucionales.

“Es entonces fundamental extenderle la mencionada preocupación por los traslados que se vienen presentando de los funcionarios que participan en las investigaciones bajo conocimiento de este despacho, para que se evalúe la situación con el fin de evitar desgastes en la administración de justicia, posibles detrimentos e incluso menoscabo a la moralidad pública que nos impone la función”, advierte.

Además, recalca que “un proceso penal no solo encuentra éxito al materializarse unas capturas o con la sola formulación de imputación, sino que resulta ser mucho más trascendente obtener una sentencia”, lo que implica dedicación absoluta en la preparación de las sesiones de juicio oral y la actuación armónica entre instituciones bajo los principios de eficacia, debida diligencia y colaboración.

La respuesta de la Policía Nacional

La Secretaría General de la Policía Nacional dio respuesta a cada una de las inquietudes de la fiscal Aponte, asegurando que el traslado correspondía a “necesidades del servicio de Policía” en términos de seguridad y convivencia ciudadana y que dicho movimiento estratégico no iba a frenar u obstaculizar la administración de justicia. Por tanto, el oficio señala que la institución debe “suministrar transporte terrestre o aéreo a quienes deban cumplir citaciones judiciales”.

Cierra el documento, al que tuvo acceso Caracol Radio, señalando que, frente al tema de las amenazas, se hizo un estudio de seguridad por medio del cual se le otorgaron medidas de protección que se le mantendrán al oficial a nivel nacional.