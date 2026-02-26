Alcalde de Tunja se queda sin opciones. Consejo de Estado y Fiscalía aceleran procesos en su contra
Además de los procesos de nulidad y penal, el alcalde, Mikhail Krasnov tiene dos procesos disciplinarios en la Procuraduría
Tunja
El Consejo de Estado negó unas solicitudes de nulidad, aclaración y corrección presentadas por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov en el marco del proceso de nulidad que ya cumplió un año en ese tribunal sin que se defina.
Concluyó que las solicitudes presentadas por el alcalde carecían de fundamento jurídico y resultaban improcedentes.
De esta manera la Sección Primera cumple una tutela presentada por los demandantes que exigían celeridad en el proceso.
Más información
Por otra parte, ya la fiscalía radicó el escrito de acusación contra el mandatario quien está siendo investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.
Recordemos que el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov su compañera permanente y quien fungió como gestora social del municipio, Sara Catalina Pedraza y su secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán están siendo investigados por haberle dado un contrato al abogado Juan Sebastián Ramírez García en 2024 para que retirara una demanda de nulidad que había presentado contra la elección del mandatario en el Tribunal Administrativo de Boyacá.
Narda Guarín
Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...