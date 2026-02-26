Alcalde de Tunja se queda sin opciones. Consejo de Estado y Fiscalía aceleran procesos en su contra

La fiscalía radicó el escrito de acusación contra el alcalde Mikhail Krasnov quien está siendo investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Tunja

El Consejo de Estado negó unas solicitudes de nulidad, aclaración y corrección presentadas por el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov en el marco del proceso de nulidad que ya cumplió un año en ese tribunal sin que se defina.

Concluyó que las solicitudes presentadas por el alcalde carecían de fundamento jurídico y resultaban improcedentes.

De esta manera la Sección Primera cumple una tutela presentada por los demandantes que exigían celeridad en el proceso.

Por otra parte, ya la fiscalía radicó el escrito de acusación contra el mandatario quien está siendo investigado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Recordemos que el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov su compañera permanente y quien fungió como gestora social del municipio, Sara Catalina Pedraza y su secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán están siendo investigados por haberle dado un contrato al abogado Juan Sebastián Ramírez García en 2024 para que retirara una demanda de nulidad que había presentado contra la elección del mandatario en el Tribunal Administrativo de Boyacá.