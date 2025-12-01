Fiscalía radica esta semana escrito de acusación contra el alcalde de Tunja y dos personas más

El pasado 24 de septiembre la fiscalía le imputó cargos por interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov a quien cobijó con tres restricciones dentro de la medida de aseguramiento no privativa de la libertad.

Así mismo le imputó cargos a la exgestora social de Tunja y compañera sentimental de Krasnov, Sara Catalina Pedraza.

Durante la diligencia también fue imputada la secretaria de Contratación de Tunja, Luz Mila Acevedo Galán.

Durante la audiencia, el juez segundo penal municipal con funciones de control de garantías rechazó de plano las solicitudes de impedimento y recusación presentadas contra los jueces de Tunja, el director seccional de Fiscalías y el fiscal del caso.

El juez también compulsó copias a la Comisión de Disciplina Judicial para que investigue el actuar de los apoderados, al considerar que con sus actuaciones podrían estar afectando la administración de justicia.

Finalmente, el fiscal expuso los hechos jurídicamente relevantes en los que se habrían involucrado Krasnov, Pedraza y Acevedo, entre ellos presuntas presiones para retirar una demanda de nulidad electoral contra la elección del alcalde a cambio de contratos en la administración municipal.

Los tres procesados no aceptaron los cargos por lo que la fiscalía radicará en la semana del 1 al 5 de diciembre de 2025 el escrito de acusación para iniciar las audiencias preparatorias del juicio.