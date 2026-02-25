El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sara Castellanos, candidata al Senado, sobre Abelardo: “He visto un acercamiento genuino a Dios”

La candidata al Senado por el Movimiento de Salvación Nacional, Sara Castellanos, quien tiene el número 100, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar de su trayectoria.

¿Quién es Sara Castellanos?

Castellanos se presentó como “una mujer de fe, cristiana, esposa, mamá de cuatro hijos, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales”.

“Soy una mujer que ama el país, el café y trabajar con las personas”, señaló.

¿Cómo percibe la situación de Colombia?

Sara Castellanos dijo que la situación del país “es crítica” y que el estado de la salud “es muy grave”.

“Necesitamos urgente un cambio, frente a la seguridad también. Avanzan los grupos armados en diferentes municipios, más del 71 % de los municipios tiene presencia de grupos armados, realmente vemos que estamos en un estado crítico. Necesitamos una renovación”, señaló.

¿Qué responde a las críticas a Abelardo De La Espriella por decir que es creyente, cuando en el pasado se mostró como un hombre ateo?

En respuesta, dijo que es testigo de que el candidato presidencial Abelardo De La Espriella se ha acercado a Dios.

“Se ha rodeado de personas de fe que lo han acercado a Dios. Empieza el día leyendo la Biblia y me pregunta cosas, entonces yo veo realmente un acercamiento genuino, veo que entiende que esto sin Dios es imposible. Esto habla muy bien de él”, aseguró.

Y dijo que espera poder ayudar al aspirante presidencial a acercarse aún más a Dios.

“Espero realmente que se acerque a Dios porque el desafío es muy grande para poder salvar a nuestra Colombia”, indicó.

Finalmente, se mostró convencida de que ‘La Lista del Tigre’ “dará sorpresas” en las elecciones del próximo 8 de marzo.

