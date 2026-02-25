El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No firmaré la constituyente, hay que respetar las leyes que ya están: Candidato Nicolás de Francisco

En 6AM W estuvo el candidato a la Cámara de Representantes Nicolás de Francisco Giraldo, por Ciudadanos Renovemos, quien es ingeniero, especialista en finanzas y cuenta con maestría en políticas públicas.

En medio de la entrevista con Julio Sánchez Cristo, el candidato afirmó que no está de acuerdo con firmar la constituyente: “Sería imposible firmar la constituyente, siempre queremos transformar la manera de hacer política en Colombia, pero esto debe hacerse respetando las leyes del país”

Por otro lado, el candidato afirmó que es importante recuperar el rumbo de Colombia y que trabaja para dar alternativas a los partidos tradicionales y a los ciudadanos.

“Estamos cansados de que no nos cumplan lo que prometen, por eso queremos generar un mejor futuro y nuevas oportunidades”.