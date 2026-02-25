Las mujeres que aspiran al Senado

En 12 días los colombianos estamos convocados a las urnas para elegir un nuevo congreso. Tanto el Senado como la Cámara de Representantes. Esta vez el debate será con las candidatas al Senado, mujeres que en algunos casos buscan repetir curul y que en otros buscan llegar por primera vez al poder legislativo.

Lo que proponen las candidatas

Olga Lucía Velásquez, candidata al Senado por la Alianza Verde con el número 7 en el tarjetón, recordó ser la autora de la ley de salud mental y que, si llega a ser reelecta, radicará la prohibición del uso de celulares en menores de 16 años en instituciones educativas y la regulación de la inteligencia artificial. “Está demostrado el impacto del uso excesivo de celulares o tabletas”. En el tema de género, detalló que toda su vida ha trabajado del lado de las mujeres y que en el próximo periodo seguirá impulsando la iniciativa que se basa en romper estereotipos que limitan el avance de las mujeres.

Finalmente, dijo que no se necesita una Asamblea Constituyente, “El mejor mecanismo es redistribuir bien a través de una reforma tributaria”. Ante las necesidades, se necesita atender las necesidades del territorio y priorizar la inversión”.

Carolina Restrepo, candidata al Senado por la lista del Centro Democrático, comentó que su experiencia de trabajo durante 30 años en el sector privado le permite saber cómo cuidar el bolsillo de los colombianos. “Hoy hace falta transparencia, ejecución y buen gasto. No podemos olvidar que existe el dinero de contribuyentes, entonces, cuando aprendamos y entendamos que lo público nos debe importar, tiene que haber control, eficiencia, racionalización del gasto. No es derroche, es dilapidar el dinero de contribuyentes”. En ese sentido, dijo que sí es necesaria una reforma tributaria que baje impuestos y una reducción del tamaño del Estado, como el caso de los ministerios, donde propone que bajen de 19 a 12.

Sobre los asuntos de género, dijo que el Estado debe ofrecer más refugios a las mujeres que sufren de violencia: “El Estado debe generar posibilidad de decirles que ahí están. Para eso hay que organizar el gasto e impuestos, cuando el 60% del PGN está en gastos de funcionamiento y el otro 20% en deuda, solo queda el 20 para inversión”.

Juanita Ariza, candidata al Senado por el Partido Liberal con el número 16, contó que durante 17 años ha liderado la defensa integral de las comunidades y del agua, “He impulsado una agenda de derechos sociales y ambientales”. Detalló que buscará crear una agencia especializada para unificar la gestión del agua y que se movilicen recursos del Estado en el manejo, acceso y disponibilidad de agua de calidad. Aseguró que buscará también promover una ley de igualdad salarial ante las amplias brechas salariales que actualmente hay entre hombres y mujeres, “La violencia lleva a mujeres vulnerables a la calle a vender un dulce; eso no es equidad. Una forma para luchar contra eso es fomentar la articulación de las mujeres, el impulso de asociaciones y cambiar el rol a lideresas”.

Finalmente, destacó que sí se necesita una reforma al CNE, aunque no debe desaparecer, “es necesario que la participación de partidos se defina, si los magistrados son de partidos o que se tome decisión definitiva y que no haya representación política”. De otro lado, dijo que se necesita una reforma política de fondo que aborde asuntos como el tamaño del congreso y el salario de los congresistas.

Betsy Martínez, candidata al Senado por “La lista de Oviedo”, señaló que su bandera es la niñez, “Siempre se ha hablado del tema de un registro único de las instituciones en las que se concentren los datos, que comisaría de familia vaya a información de Fiscalía, yo busco que esos datos se puedan unificar para que no haya desinformación y se tomen decisiones inteligentes para que no se den subregistros y se conozca dónde y cómo se dan las violencias contra niños y niñas”. Además, contó que después de que su hija fuera víctima de violencia sexual, se dedicó al servicio, “He dado todas las luchas para evitar que cualquier mamá y familia sufra lo que nosotros sufrimos. Estoy acá para luchar por los niños y hacer control político”.

Afirmó que todo lo que no sea prevención es llegar tarde, “En Colombia, la Defensoría habla de 106 mil casos de agresión sexual abiertos, eso equivale a dos estadios Campín llenos, ¿Dónde hay cárcel para tanta gente?” Finalmente, dijo que no estaría de acuerdo con dar beneficios a miembros de organizaciones criminales, “Orden y justicia para todos” Vivimos con unas bandas criminales asociadas al narcotráfico, se negocia con unas y siguen con otras”.

Gloria Díaz Martínez, candidata al Senado por la coalición Ahora Colombia con el número 4 en el tarjetón, contó que la salud mental es una causa que ha liderado por años, “Se busca demostrar cómo la ciudadanía tiene que deconstruir esa forma como se ve la salud mental, que se vea la terapia como algo que no le corresponde a todo el mundo”. Detalló que la violencia y la intolerancia son uno de los problemas que se deben tratar, asuntos que están relacionados con la gestión emocional. Detalló que espera que en el país se pueda revisar una ley estatutaria en salud donde se pueda gozar del derecho a la salud.

En asuntos de género, comentó que se debe visibilizar la labor del cuidado a personas con alguna discapacidad, “Hay más de 3 millones de personas con alguna discapacidad, hay una deuda histórica en caracterización de esa población, entonces presentaré una iniciativa donde se dé remuneración económica a estas mujeres cuidadoras”.

Sobre los temas de país, dijo que en una reforma a la salud la plata debe llegar donde se necesita, que el ciudadano pueda elegir el servicio que quiera, que se dé una reforma en la que distintos sectores puedan aportar, “Acompañaré cualquier iniciativa que no venga con toque de improvisación y esa forma como se satanizar el ejercicio público-privado”.