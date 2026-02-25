CNE fortalece la transparencia electoral en la Costa Caribe

La implementación de la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, presentada oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Pereira, tendrá un impacto directo en los departamentos de la Costa Caribe colombiana, donde miles de testigos, observadores y auditores participarán en las elecciones de 2026.

La herramienta tecnológica permitirá que en territorios como Atlántico, Bolívar, Magdalena, Córdoba, Sucre, La Guajira y Cesar, las organizaciones políticas puedan postular y acreditar de manera digital a sus actores electorales, fortaleciendo los mecanismos de control en una región históricamente determinante en los resultados nacionales.

Mayor control en puestos de votación del Caribe

Por primera vez, testigos electorales y auditores contarán con una credencial digital con código QR, que incluirá datos validados y el puesto de votación asignado. Esto facilitará el control de acceso a los recintos electorales en ciudades como Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Valledupar, así como en zonas rurales y corregimientos donde tradicionalmente se presentan mayores retos logísticos.

Además, el sistema permitirá que, una vez diligenciadas las actas, los testigos puedan tomar fotografía del formulario y enviarla en tiempo real, fortaleciendo la trazabilidad y reduciendo riesgos de inconsistencias en el reporte de resultados.

Capacitación a Fuerza Pública en la Región Caribe El CNE informó que ya se adelantan jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones políticas y a integrantes de la Policía Nacional y el Ejército Nacional, un aspecto clave para la Costa Caribe, donde

la coordinación entre autoridad electoral y Fuerza Pública es fundamental para garantizar el normal desarrollo de la jornada.

En departamentos con alta densidad electoral como Atlántico y Bolívar, así como en zonas de frontera como La Guajira y Cesar, esta herramienta tecnológica representa un paso significativo hacia la modernización de los procesos y el fortalecimiento de la legitimidad institucional.