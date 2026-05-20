Presidente de Bolivia denuncia que declaraciones de Petro son un “ataque a la democracia”

El mandatario boliviano criticó las declaraciones que ha emitido el mandatario colombiano sobre las manifestaciones y justificó la expulsión de la embajadora de Colombia en La Paz. (Foto: Caracol Radio / Getty )

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que las declaraciones de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sobre la situación interna del país, son un “ataque a la democracia”, al justificar la decisión de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García.

Bolivia pide a Petro mediación y no complicidad

El Gobierno de Bolivia acusó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de actuar como “cómplice” del exmandatario boliviano Evo Morales por sus declaraciones sobre la crisis en el país y le pidió, en cambio, colaborar para que el líder cocalero comparezca ante la Justicia por un caso de presunta trata agravada de personas.

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En una rueda de prensa, el canciller boliviano, Fernando Aramayo, cuestionó que Petro se ofrezca como mediador en los conflictos en Bolivia cuando el país “no está” en una situación que lo requiera y también le acusó de haber denunciado “con información falsa que se estaría asesinando a gente en las calles”.

Aramayo consideró que por detrás de esos criterios, que son “mentira”, hay “una acción política y cómplice” de Morales (2006-2019) e indicó que le gustaría que Petro se exprese “sobre las denuncias y los casos de pedofilia frente a los cuales” el exgobernante boliviano “no responde”.

Expulsión diplomática

Bolivia anunció la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de “injerencia” luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una “insurrección popular”.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

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La decisión “responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados”, dijo la cancillería boliviana en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un “plazo”, sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

Alterar “el orden democrático”

“Se han registrado acciones promovidas por grupos organizados que exceden el legítimo ejercicio de la protesta social y política, orientándose a generar condiciones de desestabilización institucional, debilitamiento del gobierno (...) y alteración del orden democrático”, dijo el canciller Fernando Aramayo, al comparecer virtualmente ante la OEA desde La Paz.

El gobierno de Paz asegura que las protestas son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor.

“Existen preocupantes indicios sobre la articulación de ciertos actores con estructuras que operan al margen de la legalidad y que pretenden instrumentalizar el conflicto social mediante mecanismos de presión incompatibles” con la democracia, agregó Aramayo.