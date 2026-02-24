Las elecciones tienen que ser nítidas y no puede haber ninguna duda”: Procurador General

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, invitó a las directivas, docentes y estudiantes de la Universidad de Cartagena a acompañarlo en su estrategia Paz Electoral, con la que busca que las elecciones sean libres, transparentes, seguras y que se respeten los resultados que se den en las urnas.

En visita al claustro educativo, el jefe del Ministerio Público manifestó que “las elecciones tienen que ser nítidas y no puede haber ninguna duda” en cuanto a la transparencia del proceso.

El Procurador, durante el encuentro con el rector de la Universidad de Cartagena William Malkún, explicó que la Paz Electoral es una estrategia comunicacional “para decirle a los colombianos que tenemos que defender la democracia y que las elecciones son de los ciudadanos y no de los partidos”.

Recordó que el próximo miércoles estará revisando, junto con el Registrador Nacional y organismos internacionales, la tecnología empleada para la recopilación y transmisión de los datos electorales.

Por último, Eljach Pacheco, tras recibir la acogida del directivo, invitó a los colombianos a participar en las urnas y a derrotar la abstención: “Vayamos a votar libremente por quien quieran, hay condiciones, salgamos a votar”, enfatizó.