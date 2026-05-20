Más de 36.000 familias que fueron afectadas por el conflicto en Colombia, transforman sus territorio

Más de 36.000 familias que fueron afectadas por el conflicto en Colombia, transforman sus territorios en proyectos productivos y ambientales

Colombia

Más de 36.400 familias campesinas, indígenas y afrocolombianas de distintas regiones del país han encontrado en el cacao, el café, la miel, los frutos amazónicos, el turismo sostenible y la conservación ambiental una oportunidad para generar ingresos y fortalecer sus comunidades gracias al Programa Colombia Sostenible. ￼

La iniciativa, financiada mediante un crédito de 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutada a través del Fondo Colombia en Paz, ha respaldado 201 proyectos en 114 municipios de 18 departamentos, principalmente en territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). ￼

Los proyectos impulsados abarcan cadenas productivas como cacao, café, apicultura, turismo de naturaleza, sistemas agroforestales y biocomercio, además de iniciativas de restauración ecológica y pagos por servicios ambientales que contribuyen a la protección de los ecosistemas estratégicos del país.

Foto: Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz Ampliar Foto: Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz Cerrar

“Se ha intentado posicionar una narrativa de falta de ejecución, pero los hechos desmienten la desinformación: la paz en el Gobierno de Petro es una capacidad instalada en los territorios con una transparencia blindada por auditorías internacionales”, afirmó Mariana Gómez, directora del Fondo Colombia en Paz.

De acuerdo con cifras del programa, más de 56.800 hectáreas han sido intervenidas, mientras que más de 21.000 se encuentran en procesos de conservación y restauración. Asimismo, se han fortalecido más de 30 cadenas productivas y concretado 164 acuerdos comerciales para facilitar el acceso de los productores a mercados formales. ￼

Los resultados también evidencian impactos sociales y económicos. Una evaluación realizada por la Universidad de los Andes encontró que el ingreso anual neto agropecuario de los hogares beneficiarios aumentó cerca de un 77 %, al tiempo que mejoraron indicadores relacionados con seguridad alimentaria, inclusión financiera y participación de las mujeres en los procesos productivos y de toma de decisiones. ￼

Historias provenientes de regiones como Caquetá, Putumayo, Cauca, Tolima, Córdoba, Antioquia, Bolívar y Nariño demuestran cómo comunidades rurales han logrado transformar productos locales en oportunidades de desarrollo, consolidando modelos productivos sostenibles que contribuyen tanto a la economía familiar como a la construcción de paz en los territorios.

Foto: Proyecto de producción de Pirarucú y Cachama en Villagarzón, Putumayo. Cortesía Fondo Colombia en paz Ampliar Foto: Proyecto de producción de Pirarucú y Cachama en Villagarzón, Putumayo. Cortesía Fondo Colombia en paz Cerrar

“Estamos conjugando las fuerzas de la vida para proteger la biodiversidad; este modelo demuestra que el cuidado de las áreas de especial importancia ambiental es el camino efectivo para la descarbonización”, señaló Gómez.

Con resultados que superan varias de las metas inicialmente planteadas, Colombia Sostenible se consolida como una de las principales apuestas para articular desarrollo rural, conservación ambiental y generación de oportunidades económicas en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado.