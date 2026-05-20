Sindicato se retracta tras denuncias sobre presuntas presiones para ejercer el voto en Keralty

El sindicato SINALTKERALTY se retractó de las afirmaciones hechas el pasado 19 de mayo de 2026, en las que advertía sobre supuestas presiones e injerencias relacionadas con el voto de trabajadores de Keralty.

A través de un comunicado, el sindicato aseguró que las denuncias iniciales fueron elaboradas “con base en comentarios e información informal” que posteriormente no pudieron ser confirmadas.

En el documento, SINALTKERALTY afirmó que no cuenta con elementos que permitan sostener la existencia de actuaciones de coacción o direccionamiento político dentro de la organización.

“En consecuencia, SINALTKERALTY se retracta de las afirmaciones y manifestaciones contenidas en dicho comunicado”, señaló la organización sindical, que además reiteró su respeto por“el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de la empresa y sus directivos.

El sindicato también ofreció excusas por “los artificios o interpretaciones que el comunicado haya podido generar” y aseguró que mantendrá un manejo “prudente y verificable” de la información institucional.

Keralty rechazó acusaciones

La retractación se produce luego de que Keralty rechazara públicamente las acusaciones y calificara las versiones difundidas en redes sociales como “una flagrante mentira y una calumnia”.

Según la empresa, durante el encuentro corporativo cuestionado participaron más de 1.500 colaboradores y en ningún momento se mencionaron candidatos, partidos políticos o instrucciones relacionadas con el ejercicio del voto.

“No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político”, indicó Keralty en su posición oficial.

La compañía también aseguró que la imagen que circuló en redes sociales sobre el caso no corresponde a ninguna pieza elaborada desde la organización y afirmó desconocer su origen.