Sindicato se retracta tras denuncias sobre presuntas presiones para ejercer el voto en Keralty
La compañía calificó las versiones difundidas en redes sociales como una mentira y una calumnia.
El sindicato SINALTKERALTY se retractó de las afirmaciones hechas el pasado 19 de mayo de 2026, en las que advertía sobre supuestas presiones e injerencias relacionadas con el voto de trabajadores de Keralty.
A través de un comunicado, el sindicato aseguró que las denuncias iniciales fueron elaboradas “con base en comentarios e información informal” que posteriormente no pudieron ser confirmadas.
En el documento, SINALTKERALTY afirmó que no cuenta con elementos que permitan sostener la existencia de actuaciones de coacción o direccionamiento político dentro de la organización.
“En consecuencia, SINALTKERALTY se retracta de las afirmaciones y manifestaciones contenidas en dicho comunicado”, señaló la organización sindical, que además reiteró su respeto por“el buen nombre, la honra y la presunción de inocencia de la empresa y sus directivos.
El sindicato también ofreció excusas por “los artificios o interpretaciones que el comunicado haya podido generar” y aseguró que mantendrá un manejo “prudente y verificable” de la información institucional.
Keralty rechazó acusaciones
La retractación se produce luego de que Keralty rechazara públicamente las acusaciones y calificara las versiones difundidas en redes sociales como “una flagrante mentira y una calumnia”.
Según la empresa, durante el encuentro corporativo cuestionado participaron más de 1.500 colaboradores y en ningún momento se mencionaron candidatos, partidos políticos o instrucciones relacionadas con el ejercicio del voto.
“No existe persona alguna que pueda manifestar que se mencionó un solo nombre, candidato o partido político”, indicó Keralty en su posición oficial.
La compañía también aseguró que la imagen que circuló en redes sociales sobre el caso no corresponde a ninguna pieza elaborada desde la organización y afirmó desconocer su origen.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...