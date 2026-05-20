Los colombianos creen en el liderazgo femenino pero aseguran que la discriminación persiste

Imaegen de referencia sumistrada por el Observatorio para la Equidad de las Mujeres

Aunque la mayoría de ciudadanos aseguran que hombres y mujeres tienen las mismas capacidades para liderar, en la práctica las mujeres siguen enfrentando barreras para llegar a cargos de poder.

Según la investigación, 1.900 personas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, mostraron que el 94% de los encuestados considera que mujeres y hombres tienen las mismas capacidades de liderazgo. Incluso, muchos creen que ellas tienen ventajas en aspectos como organización, empatía y administración del dinero.

Sin embargo, el estudio también evidencia que ese cambio de mentalidad no se refleja completamente en las decisiones reales. El 65 % de los participantes reconoce que todavía existen brechas para que las mujeres accedan a posiciones de liderazgo y más de la mitad considera que la sociedad no actúa de acuerdo con lo que dice creer.

“Cuando contrastamos lo que la gente cree con lo que pasa en la realidad, la conclusión es dura: a la hora de tomar decisiones, sigue ganando la discriminación”, dijo Laura Herrera, directora de la Fundación Mujeres por la Democracia.

¿Cuáles son las principales barreras identificadas?

Entre las principales barreras identificadas aparecen la discriminación, la violencia psicológica y la falta de respaldo institucional.

Además, el 61 % de los encuestados afirmó que las mujeres deben esforzarse más que los hombres para demostrar su capacidad en política.

“Las cifras actuales reflejan esa desigualdad”: Fundación Mujeres por la Democracia

Hoy, las mujeres representan el 29% del Congreso, el 27,4% de las juntas directivas de empresas inscritas en bolsa y solo el 12,5% de los cargos de dirección ejecutiva del país.

El estudio también mostró que el 72% de las personas considera que las mujeres sufren más “violencia que los hombres” y más de la mitad cree que “la violencia política es un obstáculo crítico para su participación en espacios de poder”.

Pese a este panorama, seis de cada diez colombianos creen que la representación femenina en el liderazgo político mejorará durante la próxima década. Para la fundación, el reto ahora es pasar del discurso a las acciones concretas que permitan cerrar las brechas de género en Colombia.