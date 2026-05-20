Álvaro Hernán Prada negó que haya solicitado la apertura de una investigación contra AtlasIntel

El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada, se pronunció luego de que el abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, lo recusara con el fin de apartarlo del caso contra la firma AtlasIntel, señalada de un presunto incumplimiento de los requisitos legales para divulgar encuestas presidenciales.

A propósito, Prada aclaró que como magistrado ponente le envió a AtlasIntel un informe de la Comisión de Encuestas, en el que cita varias inconsistencias encontradas en una reciente encuesta de intención de voto, con el fin de garantizar su derecho de defensa y contradicción.

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Además, destacó que no adoptó decisiones de fondo, no decretó medidas cautelares, no abrió alguna investigación y tampoco formuló cargos, como lo han asegurado distintos sectores políticos a través de las redes sociales.

Finalmente, aseguró que no comparte la decisión de la magistrada del CNE, Fabiola Márquez, de suspender la divulgación de encuestas por parte de la firma mencionada, tras expedir una medida cautelar de urgencia.

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¿Por qué el magistrado Álvaro Hernán Prada fue recusado?

El abogado de la campaña de Abelardo de la Espriella, Germán Calderón España, recusó a Prada al advertir que tendría un interés particular y directo por ser integrante del Centro Democrático y por haber sido elegido, por ese mismo partido, como magistrado del CNE.

En otro argumento, el abogado aseguró que las encuestas divulgadas por esta firma “no le favorecen a su candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia", y que la senadora y el magistrado sostienen una “amistad íntima”.

Esto se suma a la acción de tutela que interpuso ante el Consejo de Estado, tras la decisión de la magistrada Márquez de suspender la difusión de en cuestas por parte de AtlasIntel.