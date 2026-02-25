Prográmese: suspenderán el servicio de agua en 32 barrios del norte de Bucaramanga

El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga notificó que en 32 barrios del norte del municipio de Bucaramanga se suspenderá el servicio de acuedecto por mantenimientos preventivos.

“Por labores de mantemineto preventido en los tanques de distribución de Bienestar y Ferrovías, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga suspenderá el suministro de agua en alguno sectores”, se lee en el comunicado emitido por la entidad.

Horario y fecha del corte de agua:

Los sectores impactadios no tendrán el servicio de agua el próximo jueves 26 de febrero desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. del mismo día. La recomendación es hacer uso racional del agua y prepararse para la medida. Aunque advierten que las viviendas con sistemas de bombeo mantendrían el suministro.

Sectores y barrios afectados:

Distrito Bienestar: Colseguros Norte, Minuto de Dios, 13 de Junio, Altos del Kennedy, Altos del Progreso, Balcones del Kennedy, Miramar, Barrio Kennedy, Las Hamacas, María Paz, Miradores del Kennedy, Omaga I, Omaga II, Hospital del Norte, Tejar Norte, Paisajes del Norte y Villa María.

Distrito Ferrovías: Campo Madrid, Café Madrid, Ciudadela Café Madrid, Villas de San Ignacio, Claveriano, San Valentín, Villa Alegría I, Villa Alegría II, Olas Bajas, Omaga, Mirador del Kennedy, Las Hamacas y las pilas públicas del sector.

Distrito Betania: Bavaria, San Ignacio Real, Betania y la pila pública Puente Nariño, además de las demás pilas públicas del sector.

“El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, presenta excusas por los inconvenientes ocasionados y recomienda a los usuarios hacer uso racional del agua a través de tanques de almacenamiento, con el fin de minimizar los efectos de la suspensión del servicio”, comunica amb.