Autoridades mantienen monitoreo tras daño en la represa de Bocas, en Girón, Santander

Las autoridades de Santander mantienen activa la alerta preventiva tras el daño registrado en la represa de Bocas, ubicada en zona rural del municipio de Girón, en límites con Lebrija.

El director de Gestión del Riesgo de Santander, Eduard Sánchez, confirmó que se presentó un inconveniente en una estructura provisional dentro de la estación hidroeléctrica y que la Empresa Electrificadora de Santander (Essa) ya se encuentra atendiendo la situación.

Según la información entregada por la empresa, el caudal del río Lebrija está saliendo de forma forzada por las compuertas tres y cuatro. Las autoridades aclararon que no se trata de un desembalse programado, sino del paso del agua tras el daño reportado en la estructura temporal.

Sánchez indicó que se activaron los planes de contingencia y los canales de comunicación preventiva con las comunidades ubicadas aguas abajo.

“En este momento ya se están tomando todos los canales de comunicación para prevenir cualquier situación. Hasta el momento todo se ha venido manejando de manera controlada”, señaló el funcionario.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, hasta ahora no se reportan personas afectadas.

El caso será uno de los temas que se analizarán en las próximas horas en un Comité Departamental de Gestión del Riesgo, donde también se revisarán las afectaciones por las lluvias registradas en el departamento.