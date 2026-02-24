¡Atención! Se cayó la restricción nocturna de motos en Bucaramanga

Bucaramanga

El Tribunal Administrativo de Santander “tumbó” la resolución que prohibía la circulación de motocicletas en horario nocturno en Bucaramanga.

Faver Guerrero, integrante de la veeduría Horus informó de un fallo de segunda instancia que confirma lo expresado en su momento por un juzgado primero administrativo de la capital de Santander.

El juzgado había considerado que “la medida en efecto impone una restricción indefinida que la torna desproporcionada e irrazonable, al tratarse de una limitación al derecho fundamental a la libre locomoción sin una justificación concreta”.

En la providencia, se advierte que “al no señalar un límite temporal claro para la medida adoptada, esta se proyecta como indefinida, tornándola arbitraria. Tal circunstancia es contraria al orden jurídico, que exige a la autoridad pública justificar sus decisiones no solo con fundamento en normas superiores, sino también en hechos concretos que sustenten la necesidad de implementar una política de esta naturaleza”.