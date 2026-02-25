Precio del café en Colombia HOY 25 de febrero según la FNC: Leve baja a mitad de la semana

En portada: Imagen ilustrativa de una taza de café siendo agarrada por una persona (Cortesía: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este miércoles 25 de febrero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Este mercado de valores es el que estipula las cotizaciones de materias primas como el café colombiano, el cual usa esto como referencia para también fijar los precios a nivel interno. Esto influye directamente en los ingresos que recibirán los caficultores por cada carga.

Tenga en cuenta que una vez conocidas las cuenta, la FNC se encarga de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY miércoles 25 de febrero en Colombia

Referencia cafeteros.

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 25 de febrero de 2026 se será de 2,112,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa una leve disminución respecto al día anterior, cuando la carga se cotizó en 2,126,000 pesos, volviendo a estimaciones de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 25 de febrero de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para hoy 25 de febrero son: