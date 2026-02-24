Precio del café en Colombia HOY 24 de febrero según la FNC: Nuevo aumento en las cotizaciones

En portada: Imagen ilustrativa de café en grano en una máquina (Cortesía: Getty Images)

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer los precios por los que se comercializará el café en Colombia este 24 de febrero de 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Estas estimaciones de la bolsa se usan como referencia para la compra del café pergamino seco en el mercado local, calculada con base en la cotización internacional del grano y la tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano.

Estas variables influyen directamente en las cifras que reciben los caficultores por sus cargas.

La FNC es la entidad encargada de garantizar un precio regulado para los productores del país, con el fin de ofrecer condiciones más estables en la comercialización del café, uno de los principales productos agrícolas de exportación de Colombia.

Precio del café para HOY 24 de febrero de 2026 en Colombia

De acuerdo con el informe compartido por la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes de la última semana de febrero se cotizará en 2,126,000 pesos (COP) por la compra de pergamino seco FR 94 de 125 kilogramos.

Esta cifra representa un repunte frente al valor registrado el día anterior, cuando la carga se cotizó en 2,058,000 pesos, volviendo a estimaciones de la semana pasada.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene bajo los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado desde hace varios días.

A este precio base se le pueden añadir variaciones significativas en el caso de cafés especiales, lo que mejora los ingresos de quienes cumplen con estándares superiores de calidad.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país HOY 24 de febrero de 2026

Además del reporte general para la carga de 125 KG, la lista incluye también el precio de las cargas, kilos y arrobas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy martes 24 de febrero son: