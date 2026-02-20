Suben precios de la yuca y carne por emergencias en Córdoba

La Gran Central de Abastos del Caribe informó este viernes sobre cambios en los precios de varios productos, especialmente los agrícolas provenientes del departamento de Córdoba, donde actualmente se presenta una emergencia invernal que ha afectado la producción y el transporte de alimentos.

Entre los productos más impactados se encuentran el plátano hartón, la yuca y la mazorca criolla, cuyos precios han registrado incrementos y variaciones en la calidad debido a dificultades en la recolección, el traslado y la distribución desde las zonas productoras. Córdoba es uno de los principales productores de yuca en Colombia, con más de 27.000 hectáreas sembradas, muchas de ellas inundadas.

“Actualmente, la situación en el departamento de Córdoba ha generado afectaciones en el abastecimiento de algunos productos agrícolas que ingresan a nuestra central, particularmente hemos visto variaciones en productos como el plátano, la yuca y la mazorca criolla, tanto en calidad como en precio, esto se debe a las dificultades en la recolección, el transporte y la distribución de las zonas productoras”, dijo Fabiola Elías, gerente de Granabastos

Por otro lado, también la carne de res ha presentado incrementos “entre 1000 y 2000 pesos en algunos cortes de primera y segunda, indudablemente estas condiciones impactan en la oferta y generan ajustes en el mercado mayorista.”

Tendencia general a la baja

Pese a estos incrementos puntuales, el comportamiento general de los precios mostró una tendencia predominante a la baja, especialmente en hortalizas, frutas y tubérculos.

Entre los productos que más disminuyeron su valor se destacan:

Papa única

Durazno

Pera importada

En contraste, los mayores incrementos se registraron en:

Plátano hartón

Rábano rojo

Curuba

Arveja verde fresca

El ingreso de carga se mantuvo dentro de los niveles normales, con aproximadamente 990 toneladas de alimentos y otros productos agroalimentarios.

Los productos con mayor volumen de ingreso fueron:

Papa: 210 toneladas provenientes de los Santanderes

Arroz: 170 toneladas desde Tolima, Guaviare y Magangué

Cebolla roja: 120 toneladas de los Santanderes

Además, se encuentran en plena cosecha productos como ahuyama, zanahoria, guayaba y ajo importado. Durante la jornada ingresaron 99 vehículos de carga, entre tractomulas, doble troques, camiones sencillos y turbos.