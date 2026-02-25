La alcaldía de Remedios les solicita a los grupos armados respetar a la población civil

Desplazados de la vereda Tamar Bajo de Rmedios en albergues de Yondó - foto cortesía

Remedios- Antioquia

La alcaldía de Remedios, en el nordeste de Antioquia, mediante un comunicado de prensa, rechazó los hechos violentos reportados en esa población la semana anterior y que desencadenaron el desplazamiento de 55 personas de la vereda Tamar Bajo .

Pero que la problemática también se extendió a otras veredas donde la comunidad está en riesgo; estas son: Caño Tigre, Dos Quebradas, Ojos Claros, Puerto Nuevo Ité, Tamar Bajo y Campo Vijao.

“El recrudecimiento de las acciones bélicas no solo vulnera los Derechos Humanos, sino que fractura el tejido social de nuestras comunidades campesinas, quienes son las principales víctimas del confinamiento, el desplazamiento y demás afectaciones que estas acciones traen consigo”, agregó la alcaldía.

También aprovecharon para pedir a las autoridades que se garantice la seguridad y la integridad de las comunidades campesinas que habitan la ruralidad, lo mismo que brindar una respuesta humanitaria a los afectados.

“A los actores armados: Exigimos el respeto absoluto al Derecho Internacional Humanitario (DIH); la población civil, sus viviendas, centros educativos y centros poblados deben quedar por fuera de cualquier hostilidad”, recalcó.