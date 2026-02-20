Por intensos combates entre ilegales en zona rural de Remedios, hay comunidades confinadas

Remedios- Antioquia

Fuentes del municipio de Remedios en el nordeste de Antioquia han reportado a Caracol Radio que desde la mañana de este jueves enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN, lo que tiene a la comunidad bastante preocupada por el asedio de los grupos. Las confrontaciones son mayormente con drones, recalca la denuncia .

Según la información de las fuentes, estos combates se registran entre las veredas Dos Quebradas y Caño Tigre desde el pasado martes 17 de febrero. Pese a que se ha reportado esta situación a la fuerza pública, las ropas no llegan a la zona para evitar que las poblaciones se vean más afectadas, ya que están confinadas sin poder salir a conseguir alimentos . El temor de la población se incrementa, ya que se rumora que un grupo de las disidencias del Bloque Magdalena Medio estaría pensando en apoyar al ELN.

Las fuentes que, por seguridad, se les protegerá la identidad, manifestaron que en la vereda Camelias Dos un grupo de unos 20 hombres armados del Clan del Golfo amedrentó a varias personas. A ellas les hicieron apagar los celulares. A otros se los quitaron y ordenaron apagar las señales de internet. Algunas personas habrían sido agredidas.

Los combates entre los grupos ilegales tienen afectadas las veredas ya mencionadas, Dos Quebradas y Caño Tigre, pero también a otras vecinas como Cooperativa, Campo Vijao, resguardo indígena Korodó Ité de Remedios, además del sector La Virgen de puerto Berrío y La Congoja de Yondó.

Algunas personas han tenido que dormir en instituciones educativas donde se refugian como comunidad, pero dicen que temen desplazarse porque cuando regresan a sus casas no encuentran animales de corral ni alimentos, como ya ha pasado. Los ilegales saquean sus casas.