James Rodríguez ya entrena con Minnesota y apunta a su debut en la MLS

James Rodríguez dio un paso más en su nueva etapa en la Major League Soccer tras completar su primera sesión de entrenamiento colectivo con Minnesota United FC. El mediocampista colombiano se mostró activo, participó con normalidad en los trabajos y anotó un gol durante la práctica, dejando buenas sensaciones en su arranque con el equipo estadounidense.

El jugador de 34 años se puso a disposición del entrenador Cameron Knowles , quien junto a su cuerpo técnico evaluará su estado físico para determinar si está en condiciones de sumar minutos en el próximo compromiso oficial. El cuerpo técnico observará su evolución en las sesiones restantes de la semana antes de tomar una decisión definitiva.

James no disputa un partido a nivel de clubes desde el 8 de noviembre de 2025, cuando jugó ante Puebla. Posteriormente tuvo acción con la Selección Colombia en un amistoso frente a Australia en Estados Unidos, encuentro en el que abrió el marcador desde el punto penal.

El posible estreno del colombiano con Minnesota sería este sábado 28 de febrero a las 4:30 p.m., cuando el equipo reciba a FC Cincinnati en el Allianz Field. Allí podría darse su primer contacto oficial con la afición.

En un año clave por la cercanía del Mundial de 2026, el volante busca continuidad y ritmo de competencia. La intención es sumar varios partidos antes de la cita orbital y llegar en óptimas condiciones físicas, luego de que en su anterior participación mundialista no pudiera hacerlo en plenitud debido a una lesión.