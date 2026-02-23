¿Dónde están los seguros para los agricultores de Córdoba, afectados por la emergencia invernal?

Programa de apoyo económico para los productores agropecuarios de los cinco corregimientos del Distrito. Foto: Alcaldía de Medellín.

En medio del balance nacional del sector asegurador, donde Colombia cerró el 2025 con un pago por $27,6 billones en reclamaciones y un crecimiento real de 3,4% del PIB, el departamento de Córdoba se convierte en un ejemplo concreto de cómo está funcionando, en especial, el seguro paramétrico en el campo, aquel definido como los seguros que ayudan a limitar el impacto financiero de eventos devastadores ambientales.

Seguro agropecuario y paramétrico en Colombia

El seguro agropecuario, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), protege el trabajo de los agricultores y ganadores frente a sequías, heladas, inundaciones, plagas o enfermedades. En lo que, cuando ocurren pérdidas, la póliza le da la posibilidad a los agricultores de recuperar la inversión de sus trabajos, estabilizar sus ingresos y continuar con la producción de sus productos.

Este tipo de seguro funciona con base en índices previamente definidos, como niveles de lluvia, temperatura y no requiere una inspección tradicional para pagar la indemnización, lo que permite respuestas más rápidas cuando se presentan fenómenos naturales riesgosos como los que hoy afectan a la región del Caribe por el frente frío que está afrontando el país.

En este contexto, aunque el informe de Fasecolda afirma que las reclamaciones bajaron a nivel nacional en todo el país, las aseguradoras pagaron $67.263 millones a campesinos por pérdidas, una reducción de 17,1% frente a 2024. La mayoría de esos pagos se concentró en pequeños productores afectados por vientos fuertes y exceso de lluvias, especialmente en cultivos como plátano y banano.

Teniendo eso en cuenta, el seguro paramétrico en Córdoba registró 2.731 productores, con un valor protegido superior a $11.908 millones y primas por $1.855 millones.

Sin embargo, el incentivo nacional superó los $1.615 millones, lo que muestra que buena parte del costo del seguro fue asumido por el Estado. Esto significa que el acceso al aseguramiento depende en gran medida del apoyo público, sobre todo para pequeños productores con ingresos limitados.

¿Qué se está asegurando en Córdoba?

Por número de productores, la multiactividad, es decir la realización combinada y diversa de distintas actividades, lidera con 954 asegurados, cerca del 35% del total departamental, y un valor protegido que supera los $3.617 millones.

Le sigue el cacao, con 773 productores y un valor asegurado de $3.712 millones, convirtiéndose en el cultivo individual con mayor peso económico dentro del esquema.

Le puede interesar: Violencia vicaria, custodia y tutela contra el ICBF: el caso de Carolina Jiménez

En tercer lugar, aparecen los pastos para ganadería, con 414 productores y cerca de $1.840 millones asegurados. Estos tres segmentos concentran alrededor del 76% del valor total protegido en el departamento, lo que evidencia una fuerte concentración del riesgo en pocos renglones productivos.

También figuran cultivos como plátano y yuca, con menor volumen, pero con participación relevante en la dinámica rural del territorio.

Los retos de mayor cobertura

A nivel nacional, el Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) protegió de manera preliminar a 75.419 productores, de los cuales el 99% fueron pequeños agricultores y pequeños productores de ingresos bajos. Además, las mujeres representaron el 39% de los beneficiarios.

Aunque las primas emitidas del seguro agropecuario cayeron 18,1% en 2025, se observó una recuperación del valor total asegurado, impulsada por los seguros comerciales y un uso más eficiente de los recursos del incentivo. El reto es que su sostenibilidad a mediano plazo dependerá del equilibrio entre apoyo estatal, participación privada y mayor cultura de aseguramiento en el campo.