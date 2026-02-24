Hidroeléctrica Urrá financiará alojamientos y reforzará monitoreo por inundaciones en Tierralta

La empresa hidroeléctrica Urrá anunció cuatro compromisos para atender la emergencia por inundaciones en Tierralta, uno de los municipios más afectados por el aumento del nivel del río Sinú. Las medidas incluyen alojamientos temporales, monitoreo comunitario del río, intervención en puntos críticos y control en la operación de la hidroeléctrica.

La decisión se tomó tras una reunión entre el presidente de la empresa, Enrique Kerguelén Méndez, el alcalde municipal de Tierralta Jesús David Contreras y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en específico, su Director Carlos Carrillo; quienes tuvieron su encuentro en medio de una situación que mantiene en alerta a varias comunidades cercanas a la central.

En las últimas semanas, el incremento del caudal del río Sinú, por el frente frío que atraviesa el país ha provocado inundaciones en zonas rurales y barrios cercanos. En algunos sectores, el agua abrió nuevas “bocas” o rompederos, lo que ha generado desbordamientos y afectaciones en viviendas.

Tierralta es el municipio más expuesto por su cercanía con la represa, ya que se encuentra a 30 km del municipio. Varias familias han tenido que abandonar sus casas y otras permanecen en riesgo ante posibles variaciones en el nivel del río.

Los cuatro compromisos anunciados

El primer punto acordado es la instalación de alojamientos temporales, encargado por la Hidroeléctrica Urrá, en sectores como Cerro Las Tetas, Villaluz, Nuevo Tai, Villa Providencia, El Ley, Cerro del Cacucho y El Toro. La empresa asumirá aportes económicos y la logística necesaria para habilitar estos espacios. En los próximos días se definirá, junto con la Alcaldía, qué familias serán trasladadas.

En segundo lugar, se implementará un monitoreo permanente del nivel del río con participación de las comunidades. La intención es que la información circule más rápido y permita alertar a tiempo ante cualquier cambio brusco.

El tercer compromiso es realizar recorridos técnicos para identificar los puntos donde el río abrió nuevas salidas. Con el acompañamiento de la UNGRD y el municipio, se evaluará cómo cerrar o mitigar estos rompederos y reducir el riesgo.

Por último, la hidroeléctrica aseguró que mantendrá una operación sin “pulsos” de agua, es decir, evitará incrementos repentinos en las descargas que puedan agravar la emergencia.

Mientras se concretan los alojamientos y las intervenciones técnicas, la UNGRD se comprometió a verificar que estas medidas se ejecuten de manera inmediata y en el menor tiempo posible, en lo que cientos de familias seguirán atentas al comportamiento del río, en la zona.