Monómeros tiene 4 meses para presentar un plan de pagos a los acreedores, ¿saldrá de reorganización?

La empresa de fertilizantes Monómeros Colombo Venezolanos, con sede en Barranquilla, tiene cuatro meses para presentar un acuerdo de pagos con sus acreedores, y, si esto es aprobado, podría salir del proceso de reorganización al que entró en marzo de 2025 por la grave crisis financiera de la compañía.

Este nuevo capítulo para la empresa se da luego de la audiencia de objeciones en el proceso de reorganización, que se realizó este martes donde se aprobaron la calificación de créditos (clasificación de deudas), la graduación (orden de pago) y el inventario de bienes.

Con ello, se inicia un plazo máximo de cuatro meses para que Monómeros presente un acuerdo con sus acreedores, según la Ley 1116 de 2006, donde deberá cumplir con las mayorías legales y los requisitos vigentes.

Este proceso busca preservar la empresa y evitar su liquidación, el objetivo es reorganizar sus deudas y operaciones para recuperar su estabilidad financiera, mantener el empleo y proteger su función productiva en el agro.

Deudas, litigios y conflicto

La deuda que tiene Monómeros ha variado en los últimos meses, pues la empresa reportó un pasivo total cercano a los $1 billón en diciembre de 2024, y esta cifra se había ajustado a alrededor de $860.557 millones al último corte, principalmente por menores obligaciones con empresas vinculadas.

En la audiencia de objeciones también se discutieron créditos litigiosos, esto es, deudas cuya existencia o valor es controvertido judicialmente y no están totalmente reconocidas porque están en disputa ante tribunales o porque no hay certeza legal sobre su exigibilidad.

La DIAN hizo énfasis en reconocer cuatro obligaciones litigiosas de quinta clase, una categoría que agrupa ciertos tipos de deudas particularmente impuestos o costos cuya determinación está siendo revisada en procesos separados.

Además, la DIAN tiene en investigación a Monómeros por obligaciones de renta del año 2022.

También hubo objeciones del estudio jurídico Gamboa Abogados SAS, que impugnó aspectos de la calificación o inclusión de ciertos créditos en el proceso, es decir el desacuerdo frente a esa decisión.

Las cuentas de Monómeros

Según las cifras de los estados financieros, Monómeros tiene más bienes y recursos que deudas, con una diferencia cercana a $486 millones de pesos, lo que refleja un patrimonio positivo.

Sin embargo, aunque la compañía mantiene capacidad operativa, la carga de obligaciones exige una reorganización que permita ordenar los pagos y garantizar estabilidad a mediano plazo.

El superintendente Billy Escobar Pérez señaló que Monómeros es estratégica para el sector agroindustrial del país, ya que produce y comercializa fertilizantes, insumos químicos y derivados petroquímicos esenciales para la cadena agrícola.

“La reorganización busca preservar la prestación continua de estos bienes fundamentales, proteger el empleo y restablecer la viabilidad financiera mediante un acuerdo con sus acreedores”, afirmó el funcionario dentro del comunicado.

La decisión del juzgado

Con la aprobación de la calificación de créditos y la fijación del inventario de bienes, Monómeros dispone ahora de un plazo de cuatro meses para proponer un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Este acuerdo deberá lograr mayorías según lo estipula la Ley 1116, y especificar cómo y en qué condiciones se pagarán las deudas reconocidas.

Si las negociaciones no prosperan, el proceso podría avanzar hacia etapas más complejas o incluso una liquidación forzosa, lo que implicaría la venta ordenada de activos para pagar a los acreedores en el orden legalmente establecido.