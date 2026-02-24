Nueva metodología vigilará cómo se ejecutan las regalías en Colombia

El Gobierno puso en marcha una nueva forma de medir y vigilar los proyectos financiados con regalías, recursos clave para obras en departamentos y municipios. La medida ya está vigente desde el 1 de enero de 2026 y busca detectar fallas antes de que afecten a las comunidades.

El anuncio lo hizo el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada de coordinar el Sistema General de Regalías, el fondo que distribuye el dinero que recibe el país por la explotación de petróleo, gas y minería.

Las regalías financian colegios, hospitales, vías, acueductos y proyectos productivos en todo el país. En muchos municipios, estos recursos representan una de las principales fuentes de inversión pública.

Sin embargo, cuando los proyectos se retrasan, se ejecutan mal o no cumplen su objetivo, el impacto lo sienten directamente los ciudadanos.

Con la Resolución 4574 de 2025, el DNP modificó la metodología con la que se evalúa el desempeño de las entidades que manejan esos recursos, como alcaldías, gobernaciones, corporaciones autónomas y organizaciones de comunidades étnicas.

La directora del DNP, Natalia Irene Molina Posso explicó que “así garantizamos que cada peso invertido genere resultados reales en los territorios, especialmente en las regiones que más lo necesitan”.

Según el comunicado, dicha herramienta ajustará el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), que funciona como una “calificación” sobre cómo se están ejecutando las obras.

¿Qué mide ese índice?

El IGPR revisa tres puntos fundamentales, en los que se evalúa si el dinero se usa de una forma correcta, si los proyectos cumplen con lo prometido y si se ejecutan con los tiempos establecidos.

Con los cambios, el DNP busca que la información sea más clara y comparable entre regiones, y que los riesgos se identifiquen a tiempo, antes de que una obra quede inconclusa o presente sobrecostos.

De igual forma, se harán actualizaciones con respecto a los criterios en la plataforma digital donde las entidades reportarán avances, y a su vez, permitirá un seguimiento más detallado.

¿Acompañamiento en las regiones?

Con el fin de cumplir con lo acordado, el DNP programó 17 jornadas presenciales y ocho virtuales en distintas regiones del país, liderado por la Subdirección General del Sistema General de Regalías.

En el primer trimestre de 2026 se priorizarán territorios con mayores debilidades institucionales, es decir, municipios y departamentos con menor capacidad administrativa para manejar proyectos complejos.

La entidad afirma que las capacitaciones llegarán a zonas como Santander, Norte de Santander, Bogotá y Cundinamarca, Nariño, Cauca, Boyacá, los Llanos, el Eje Cafetero y Huila.

La intención es que las entidades comprendan las nuevas reglas y mejoren su desempeño en la ejecución de los recursos.