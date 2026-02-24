Nuevo hotel de la Selección en Barranquilla será inaugurado con presencia de Gianni Infantino

Este martes 24 de febrero será inaugurado el nuevo hotel de concentración de la Selección Colombia en el sector de Alameda del Río, en Barranquilla. El acto contará con la presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, así como el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez y del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La nueva sede estará al servicio de las distintas categorías de la ‘tricolor’ y busca fortalecer los procesos deportivos de cara a las competencias internacionales. El complejo cuenta con 50 habitaciones dotadas con especificaciones de alta calidad, diseñadas para brindar comodidad y garantizar condiciones óptimas durante los periodos de concentración.

¿Cuánto se invirtió en este hotel?

Para la construcción de esta infraestructura fue necesaria una inversión cercana a los 35.000 millones de pesos. El proyecto hace parte de la estrategia de modernización y fortalecimiento de los escenarios y espacios destinados al alto rendimiento del fútbol colombiano.

La inauguración oficial está programada para las 4:00 de la tarde y se espera la asistencia de autoridades deportivas nacionales e internacionales.

El hotel fue construido en un área aproximada de 4.000 metros cuadrados y contará con zonas de spa, áreas de entretenimiento, espacios para masajes y recuperación física, entre otros servicios especializados.

La edificación servirá como lugar de concentración, funcionará como centro integral de alto rendimiento para los futbolistas que integran las diferentes selecciones del país.