Alertan bajos niveles del río Bogotá: Autoridades ambientales piden activar plan de contingencia

Cundinamarca

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) hizo un llamado urgente a todas las autoridades, empresas e industrias ubicadas en la cuenca alta del río Bogotá para hacer frente al desabastecimiento hídrico en esta zona del país.

En el reporte diario del nivel de los embalses del centro de Colombia, se evidencian los bajos niveles de las corrientes hídricas y el descenso sostenido de los embalses.

El director de la CAR, Alfred Ballesteros, prendió las alarmas y pidió a todos los actores acciones concretas para la financiación de proyectos de exploración de nuevos pozos subterráneos y la construcción de reservorios.

“Hace dos semanas le pedimos a las empresas de servicios públicos y a los alcaldes implementar una serie de medidas y estrategias para preparar el territorio frente a la temporada seca , activar los programas de uso eficiente y ahorro del recurso hídrico. Cada gota cuenta”, señaló Ballesteros.

El funcionario señaló que todavía no ha comenzado la temporada seca, pero ya se presenta un déficit de agua en la región.

“Tenemos una situación en la cuenca del río Bogotá de neutralidad. Es decir, no tenemos predicciones ni pronósticos de fenómeno de la niña ni de fenómeno del niño, y sin embargo estamos teniendo problemas de abastecimiento de recurso hídrico”, indicó Ballesteros.

Reunión con autoridades

Los alcaldes de Cajicá, Fabiola Jácome y Zipaquirá, Fabián Rojas García, así como de representantes de las administraciones municipales de Sopó y Tocancipá y de los gerentes de las principales fábricas ubicadas en el centro de la Sabana de Bogotá , se reunieron para hablar sobre la urgencia de emprender acciones para evitar que el crecimiento desbordado de los municipios genere mayores demandas de suministro y ponga en riesgo la permanencia y sostenibilidad de las empresas que allí operan.

“No estamos en contra del desarrollo industrial ni de los sectores productivos, pero la prioridad de la CAR es y será siempre el consumo humano, por lo cual no es posible aumentar captaciones a las empresas y plantas ubicadas en la Sabana de Bogotá”, subrayó el director.

En ese sentido, instó a los empresarios a que demuestren su voluntad no solo con el cumplimiento de los instrumentos legales que les cobijan, sino con la adopción de programas de circularidad y el aprovechamiento de aguas lluvia, entre otras acciones.