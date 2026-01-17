Gobierno destinará más de $103 mil millones para mejorar viviendas: ¿cómo participar?

Subsidio de vivienda de hasta $ 87 millones para estos grupos del Sisbén: así puede conseguirlo. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

El Gobierno nacional abrió una convocatoria para financiar proyectos de mejoramiento de vivienda urbana y rural en diferentes regiones del país, con una inversión superior a los $103 mil millones provenientes del Sistema General de Regalías.

La iniciativa fue oficializada mediante la Resolución No. 0011 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que establece los términos de referencia del Plan de Convocatorias financiado con recursos equivalentes al 5 % del mayor recaudo del Sistema General de Regalías.

Según el Ministerio, los recursos se asignarán a través de la llamada “Convocatoria de desarrollo empresarial para el impulso comunitario”, con la que se busca intervenir viviendas en hasta 232 municipios del territorio colombiano.

La convocatoria está dirigida a organizaciones comunitarias, Juntas de Acción Comunal, Organizaciones Populares de Vivienda, cooperativas y comunidades étnicas, entre otros actores locales, que presenten proyectos de mejoramiento habitacional y fortalecimiento del trabajo comunitario.

Los detalles completos de la convocatoria, así como el listado de municipios beneficiarios, pueden consultarse únicamente en la página web oficial del Ministerio de Vivienda, en la sección normativa, Resolución 0011 de 2026.