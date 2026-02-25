Este jueves 26 de febrero habrá Feria de empleo para la población étnica de Medellín

Medellín, Antioquia

En el Centro de Integración Afrodescendiente – Casa Afro se llevará a cabo una feria de empleabilidad con enfoque étnico.

El encuentro se realizará en articulación con Comfenalco Antioquia, con el propósito de visibilizar ofertas de empleo, brindar herramientas prácticas para la vinculación efectiva al mercado laboral y ofrecer orientación sociolaboral que permita generar oportunidades reales y fortalecer la conexión con el sector empresarial.

Una jornada de oportunidades

El evento dará inicio a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta las 3:00 p. m. Además, habrá un taller para reforzar habilidades y ofrecer orientación en los procesos de postulación e inserción laboral.

“Desde la Gerencia de Etnias tenemos una apuesta que se llama El Sello Étnico, con la cual buscamos generar alianzas y convenios con instituciones públicas y privadas. En este caso, Comfenalco nos estará acompañando este próximo 26 de febrero con todo el tema de empleabilidad: cómo formular hojas de vida y cómo prepararnos para una entrevista”, expresó el gerente de Etnias, Johnatan David Hernández Serna.

Hernández manifiesta que esta es una apuesta para cerrar brechas y generar empleos dignos en Medellín, en aras del mejoramiento de las economías en la ciudad.