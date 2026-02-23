Bavaria abrió convocatoria de prácticas pagas: Salario y fecha límite de inscripción

La empresa de Bavaria anunció la apertura de una nueva convocatoria de prácticas profesionales dirigida a estudiantes universitarios de todo el país.

La experiencia tendrá una duración de hasta un año y comenzará en julio de 2026, bajo la modalidad de contrato especial de aprendizaje a término fijo, conforme a la normativa laboral vigente.

Áreas disponibles para realizar la práctica

La convocatoria está abierta para estudiantes mayores de edad que se encuentren cursando el penúltimo o último semestre de su carrera universitaria.

Las vacantes están distribuidas en distintas áreas estratégicas de la organización, entre ellas:

Comunicaciones

Compras

Tecnología

Finanzas

Logística

Marketing

Producción

Ventas

Recursos Humanos

Sostenibilidad

Según la empresa, los practicantes se integrarán a equipos que participarán en proyectos clave previstos para 2026, incluyendo procesos de innovación industrial, nuevas inversiones y desarrollos estratégicos en distintas líneas del negocio.

Salario de prácticas en Bavaria

La compañía habilitó 50 cupos y ofrece un auxilio económico mensual de $2.000.000 COP y más allá del incentivo económico, la empresa destacó que la práctica busca fortalecer el perfil profesional de los jóvenes y facilitar su ingreso al mercado laboral.

Los seleccionados participarán en proyectos de alto impacto y trabajarán junto a equipos multidisciplinarios.

El contrato especial de aprendizaje, que fue incluido en recientes ajustes normativos laborales en el país, contempla condiciones que garantizan derechos y respaldo para los practicantes, equiparándolos en varios aspectos a otros trabajadores formales.

¿Hasta cuándo se puede aplicar?

La inscripción estará disponible hasta el 4 de marzo. Los interesados deberán cumplir con el requisito de estar próximos a finalizar su formación universitaria y ser mayores de edad.

Con 50 vacantes abiertas y un salario mensual de $2.000.000, la convocatoria de Bavaria se posiciona como una de las ofertas de prácticas más llamativas del año para estudiantes universitarios en Colombia.

Es importante mencionar que, este tipo de programas representa una alternativa atractiva para quienes buscan su primera experiencia profesional con remuneración competitiva.

